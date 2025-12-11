Al Santuario di Montenero Marc-Antoine Charpentier in Concert de Noël

Il Concert de Noël animerà il Santuario di Montenero a Livorno per il secondo appuntamento del Festival Barocco Hortus Harmonicus atteso per domenica 14 dicembre, alle ore 21 (ingresso libero fino esaurimento posti)

La sua musica riesce a parlare al cuore dell’ascoltatore moderno come a quello del suo tempo, il XVII secolo, attraverso l’eleganza e la luminosità delle sue melodie immediatamente percepibili, sempre incanalate in un rigoroso quanto efficace linguaggio formale: è il compositore francese Marc-Antoine Charpentier (1643–1704), il cui Concert de Noël animerà il Santuario di Montenero a Livorno per il secondo appuntamento del Festival Barocco Hortus Harmonicus atteso per domenica 14 dicembre, alle ore 21 (ingresso libero fino esaurimento posti).

Se il nome del musicista può risultare ai più sconosciuto, un frammento della sua musica è popolarissimo ed entra abitualmente da oltre 70 anni nelle case di mezzo mondo attraverso le trasmissioni televisive legate agli eventi culturali e sportivi più importanti, essendo stata adottata quale sigla dell’Eurovisione (dal suo preludio al Te Deum H.146).

“Si tratta di un evento musicale di grande rilevanza – afferma Roberto Sbolci che con Federico Maria Sardelli firma la direzione artistica del Festival insieme al lavoro di Stefano Thrull – ed insieme al Comune di Livorno ed al Teatro Goldoni, siamo particolarmente grati alla Diocesi di Livorno che ci consente di proporre un programma musicale di assoluta bellezza, incentrato su opere sacre di un autore che era maestro nel creare atmosfere sonore di grande intensità emotiva. I suoi lavori – prosegue – sono ancora oggi considerati tra i più significativi del repertorio barocco e la loro profonda e coinvolgente spiritualità sarà ulteriormente esaltata dall’architettura barocca del Santuario Mariano, con la sua splendida ed unica armonia di spazio e di luce. Una suggestione unica”. Ulteriore elemento di interesse è dato dal complesso artistico chiamato ad eseguire il programma della serata: “I Musici del Gran Principe”, una compagine di giovani musicisti a geometria variabile, sia vocale che strumentale, nati con l’obiettivo di offrire una nuova opportunità di indagine del repertorio barocco con particolare attenzione a quello toscano e francese; attivi dal 2017, sono protagonisti di molte prime esecuzioni italiane o assolute. Saranno diretti dal M° Samuele Lastrucci, classe 1994, formatosi con Federico Maria Sardelli presso la Scuola di Musica di Fiesole e poi al Centre de Musique Baroque de Versailles; tra i suoi maggiori successi la riscoperta del patrimonio musicale connesso alla dinastia medicea. Le parti vocali vedranno impegnati Lili Aymonino, Elena Mascii, Emma Alessi Innocenti, Danilo Pastore, Enrico Busia, Francesco Masilla; per la parte strumentale Matteo Saccà e Rossella Pugliano violino, Giulia Serio e Giuditta Isoldi traversiere, Johanna Lopez viola da gamba, Tommaso Tarsi tiorba e Dimitri Betti organo.

Il nucleo dei brani in programma, spiegano i promotori, offrirà una sintesi esemplare effettuata da Charpentier tra i testi propri della liturgia lessicale Mariana dell’Italia e l’elegante gusto francese. In apertura si passerà dal carattere più intimo di Antiphona sine organo ad virginem “Sub tuum præsidium”, H. 28 per tre voci femminili a cappella, ad una delle sue creazioni più suggestive quale In Assumptione Beata Mariae Virginis H.353, passando per autentici gioielli musicali densi di grazia e luminosità rappresentati da Ad beatam Virginem canticum H.340, Salve Regina H. 27 fino alla grandiosa e solenne espressione di gioia e lode del Magnificat H. 73; chiuderanno il programma le Litanies de la Vierge H. 83: catena di invocazioni con progressioni luminose, modulazioni persuasive e culminazione devozionale di ampio respiro.

Tutte le info su goldoniteatro.it e sites.google.com/view/hortusharmonicus/home-page

