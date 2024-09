Al Surfcove arriva la tre giorni di Holyfoam

Dal 20 al 22 settembre, in via Martin Luther King 9 a Livorno, nella prima Shaping Bay d'Italia shaper provenienti da tutta Italia si riuniranno per confrontarsi, scambiarsi esperienze e mettere alla prova le loro abilità in una serie di sfide emozionanti per celebrare la cultura dello shaping e del surf in un contesto di condivisione, creatività e passione

Si avvicina uno degli eventi più attesi dagli appassionati di surf e hand shaping: Holyfoam 2024, che si terrà dal 20 al 22 settembre al Surfcove, la prima Shaping Bay in Italia aperta a tutti. Questo appuntamento imperdibile sarà un’occasione unica per celebrare la cultura dello shaping e del surf in un contesto di condivisione, creatività e passione.

Surfcove

Il Tempio dello Shaping in Italia Surfcove è più di una semplice Shaping Bay. È un’associazione nata con l’obiettivo di promuovere la cultura dello shaping e del surf in Italia, offrendo un luogo dove chiunque, dal neofita al professionista, può costruirsi la propria tavola da surf. Surfcove è un punto di incontro per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo dello shaping ma non dispongono degli spazi o degli strumenti necessari. Con laboratori completamente attrezzati e a disposizione su prenotazione, Surfcove è il luogo ideale per dare forma alle proprie idee. L’evento Holyfoam si presenta con il motto #LessTalkMoreFoam, un invito a mettere le mani in pasta, o meglio, nella schiuma! Per tre giorni, shaper provenienti da tutta Italia si riuniranno a Livorno per confrontarsi, scambiarsi esperienze e mettere alla prova le loro abilità in una serie di sfide emozionanti.

#HolyContest (20-21 settembre)

Una gara che metterà alla prova il talento e la precisione di ogni shaper. Ogni partecipante avrà un tempo limitato per realizzare una tavola da surf, e al termine, saranno gli stessi shaper a votare gli shape creati. Una sfida avvincente, dove il tempo e la precisione saranno determinanti.

#ShapingTogether (22 settembre)

La giornata conclusiva sarà dedicata alla collaborazione. Gli shaper si uniranno per costruire insieme una tavola da surf, un’occasione unica per condividere conoscenze e tecniche, mettendo da parte l’individualismo in favore dello spirito di squadra. Quest’anno gli Shapers Professionisti che parteciperanno in maniera attiva all’Holy Foam saranno: Alessandro Grande di MAIA shapes, Eugenio Celli di No-made boards, Gianluca Marcacci di MarkG Surfboards, Giuseppe Di Paola di Ska Surfboards, Lucio Vardabasso di Solar Surfboards, Michele Fabbri di MF Surfboards, Michele Puliti di Ola Surfboards, Michele Vallenari di Vallenari Surfcraft, Roberto Gucciardini di BOB Surfboards, Stefano Traverso di Este di Mare.

Un evento da non perdere

Durante il festival, il Surfcove si trasformerà in un vero e proprio hub del surf con una serie di eventi collaterali tra cui proiezione di surf movie, un momento di BrathWork con Surfix, un market con prodotti artigianali e surf-related, accompagnato da DJ set, birre artigianali e cibo per tutti i gusti e diversi momenti di confronto con shaper e surfisti, per discutere e approfondire temi legati al mondo del surf e dello shaping.

Partner e Sponsor

L’evento è reso possibile grazie al supporto di sponsor di rilievo nel settore, come US Blanks, leader mondiale nella produzione di blank per tavole da surf, ShapeHouse, rivenditore italiano di materiali per tavole da surf, e Birra del Gargano, produttori pugliesi con il surf nel cuore.

Conclusioni

Holyfoam 2024 è più di un semplice evento: è un’occasione per celebrare la passione per il surf e lo shaping in uno dei luoghi più iconici d’Italia. Che tu sia uno shaper esperto o un appassionato di surf, dal 20 al 22 settembre il Surfcove di Livorno è il posto dove dovresti essere. Preparate le pialle, il surf sta per diventare ancora più sacro!

Condividi:

Riproduzione riservata ©