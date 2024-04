Al Teatro della Brigata arriva Microwalser

La compagnia Opera retablO porterà a Livorno per la prima volta il loro spettacolo "Microwalser - piccoli vagabondaggi col sig. R. Walser", ispirato alla figura dell’omonimo scrittore. L'appuntamento è per il 6 aprile 2024, alle 21, presso il Teatro della Brigata, via della Brigata Garibaldi 4B