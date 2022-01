Al Teatro della Brigata ecco “Sii gentile e abbi coraggio”

Dopo aver debuttato online ed attraversato palcoscenici vicini e lontani, lo spettacolo “Sii gentile e abbi coraggio” va in scena per la prima volta al Teatro della Brigata in occasione della settimana della Memoria.

Partendo dalla rielaborazione del Diario di Anne Frank, nelle giornate di Sabato 22 e Domenica 23 Gennaio alle ore 17:30, Ilaria Di Luca e Andrea Gambuzza, accompagnati dalle musiche originali di Ellie Young e le illustrazioni di Alberto Pagliaro, porteranno in scena la testimonianza limpida e diretta di un’adolescente che racconta il proprio mondo interiore in modo così personale, brillante e ironico di resistere agli orrori della Storia, e raccontare quella ferocia, nel rispetto dei tragici eventi, attraverso la meraviglia e l’innamoramento per la vita.

Un diorama al centro del palco, attraverso la sua animazione, permetterà una narrazione visiva ed evocativa, di facile accesso per i più piccoli e di grande stupore per i grandi.

In accordo con le normative anti covid, poter partecipare allo spettacolo, per i maggiori di 12 anni, è necessario esibire il Green pass rafforzato e indossare una mascherina Ffp2.

Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni scrivere a [email protected] o chiamare al numero 327/8844341