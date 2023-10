Al Teatro della Brigata tornano i Piccoli Maestri

Il Teatro della Brigata è felice di annunciare il ritorno dei “Piccoli Maestri” per l’anno in corso e sarà possibile iscriversi fino al 21 ottobre.

I Piccoli Maestri rappresentano una preziosa opportunità per gli appassionati di teatro di approfondire il loro bagaglio di competenze nel mondo della recitazione. Questi laboratori intensivi, della durata di un fine settimana, sono guidati da esperti di spicco nel panorama teatrale contemporaneo italiano.

Partecipando a questi corsi, gli interessati potranno potenziare le proprie abilità attoriali, scoprire nuove tecniche interpretative o perfezionare quelle già acquisite. Si tratta anche di un’occasione unica per immergersi in un contesto completamente nuovo, magari in un’area di interesse finora inesplorata.

I laboratori, ognuno della durata complessiva di 13 ore, offrono un’opportunità senza precedenti per un profondo arricchimento nel mondo della recitazione.

La rassegna inizierà il 28 e 29 ottobre con Ernesto D’Argenio. Attore, regista e sceneggiatore formatosi presso la scuola di cinema Gian Maria Volontè a Roma, vanta una già considerevole serie di apparizioni in film e serie televisive, tra cui la popolare “Rocco Schiavone”, in cui interpreta il braccio destro di Marco Giallini. Il suo laboratorio sarà incentrato sulla recitazione in video.

La rassegna proseguirà il 25 e 26 novembre con Pietro Bontempo, un talentuoso attore, regista e traduttore. Il suo curriculum spazia dal teatro al cinema, collaborando con rinomati registi teatrali italiani come Luca Ronconi, Andrea Camilleri e Aldo Trionfo, e nel mondo cinematografico con figure di spicco come Paolo Sorrentino, Pupi Avati e Lina Wertmuller. Con Pietro Bontempo, si esplorerà la drammaturgia contemporanea.

Per coloro che desiderano cogliere questa straordinaria opportunità, il Teatro della Brigata offre maggiori dettagli su costi e orari sul proprio sito web dedicato ai Piccoli Maestri.

Le iscrizioni possono essere effettuate contattando il Teatro della Brigata al numero 3278844341 dal lunedì al giovedì, dalle ore 17 alle ore 20, o inviando una mail a info@teatrodellabrigata.

