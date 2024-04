Al Teatro Enzina Conte del Vertigo arriva “Una donna senza importanza” di Oscar Wilde

In scena Venerdì 19 e sabato 20 alle 21,00 con replica domenica 21 alle 17,00 al teatro Enzina Conte del Vertigo

Si conclude la stagione teatrale a Vertigo con una nuova produzione della operosa compagnia stabile di via del Pallone 2. Con la regia di Rebecca Luparini infatti, la compagnia Vertigo mette in scena un capolavoro di Oscar Wilde: Una donna senza importanza. Una commedia in quattro atti, scritta nel 1893 e rappresentata per la prima volta al Haymarket Theatre di Londra. In scena Venerdì 19 e sabato 20 alle 21,00 con replica domenica 21 alle 17,00 al teatro Enzina Conte del Vertigo. La commedia di Oscar Wilde “Una donna senza importanza” ruota attorno alla vita della riservata e moralmente rigida Rachel Arbuthnot e al suo segreto oscuro. Quando suo figlio Gerald riceve un’offerta di lavoro da parte di Lord Hamilton, un uomo affascinante e particolarmente in vista, l’esistenza di Rachel subisce un duro contraccolpo, dando inizio ad una trama piena di intrighi, segreti e commenti sociali pungenti, tipici dello stile ironico e satirico di Wilde.

L’originale messa in scena si distingue per l’intenzione di smascherare l’ipocrisia della società del tempo, tramite una scenografia che avvolge i personaggi in un’atmosfera teatrale, mettendo in luce la natura artificiale e fittizia delle loro vite.

“Una donna senza importanza” affronta temi come l’ipocrisia sociale e la disuguaglianza tra uomini e donne, attraverso dialoghi intelligenti e una comicità arguta che coinvolgerà e divertirà lo spettatore.

L’ironia di Oscar Wilde, unita all’originale impostazione della regista Rebecca Luparini, danno nuova vita a una commedia divertente e appassionante. Un’occasione per riflettere su temi profondi con leggerezza. Oltre a Rebecca Luparini, in scena Letizia Limitone, Lorenzo Luparini, Tiziano Pettirossi, Chiara Pioli, Laura Persico, Francesca Nobile, Elisa Puccini, Axel Tonfoni, Fabio Favilli, Andrea Brenna.

Scenografia Patrizia Coli – Luci Ugo Zammit, Luigi Liberti – Audio Roberto Pacini, Costumi Francesca Manteri – aiuto regia Francesco Cristiani – Trucco e parrucco Helena Galeone, direttrice di scena Giulia Socci.

Prenotazioni: 0586-210120

