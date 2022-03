Al Teatro Enzina Conte “Otto pericolose simpatiche donnette”

Pomeriggio tutto al femminile quello in programma domenica 13 marzo alle 17 al Teatro Enzina Conte del Centro Vertigo di via del Pallone.

In scena la compagnia “Il varo dell’Arca” con lo spettacolo: “Otto pericolose simpatiche donnette”. Un divertentissimo “noire” di Salvino Lorefice. La commedia si svolge nella sala comune di un luogo imprecisato (un albergo? Un manicomio? Un palcoscenico?), che le protagoniste chiamano “questo posto”.

Ciascuno dei personaggi ha una mania, un’idea fissa. Nel corso della vicenda, queste manie diventano il nocciolo della narrazione, infatti, ognuno dei personaggi commette uno o più omicidi per appagare il proprio desiderio. I personaggi sono: Sara, che ha l’hobby di fare del pericoloso giardinaggio. Caterina, che fa la raccolta di oggetti d’antiquariato. Giulietta, che fa pericolosi oroscopi e vuole che le sue predizioni si avverino. Annetta, che fa collezione di anime, di spiriti, che evoca con le sue sedute spiritiche. Palmira, che ha la mania di inventare e narrare barzellette (quando ci riesce). Luisa, che è una ex attrice e si crede ancora brava. Maria, che ha un solo desiderio: suicidarsi nella maniera migliore. Jenny, che è la più giovane ed ha l’hobby delle indagini: frequenta per corrispondenza una scuola per detective privati.

Eppure sono otto pericolose simpatiche donnette che in un crescendo di suspense sapranno trasportarvi verso l’immancabile colpo di scena… così si vengono a creare delle situazioni comiche senza un attimo di tregua.

In scena: Manola Bichisecchi ed Elda Manetti e con Margherita Locatelli, Alessia Piano, Franca Caciagli, Anna Botta, Anna Del Conte, Franca Benetti. Assistente di scena: Mara Tampucci.

Per prenotazioni: 0586-21.01.20.