Al Teatro Enzina Conte torna “The Influencer”

Un ritorno fortemente voluto dal direttore artistico Marco Conte, che ritiene questo testo e questo spettacolo una lezione di teatro. Con: Tina Iovine, Daria Pietrapiana, Bruno Liborio, Massimo Luongo - Luci: Luigi Gino Spisto, regia Alessandro Vanello

Torna a grande richiesta a Vertigo: teatro Enzina Conte, dopo il successo della scorsa stagione. The Influencer di Roberto Ross con la compagnia degli evasi di Castelnuovo Magra. In scena domenica 30 ottobre alle 17.

Un ritorno fortemente voluto dal direttore artistico Marco Conte, che ritiene questo testo e questo spettacolo una lezione di teatro.

Con: Tina Iovine, Daria Pietrapiana, Bruno Liborio, Massimo Luongo – Luci: Luigi Gino Spisto, regia Alessandro Vanello.

Umberto Galimberti ha scritto bei libri sui giovani e sul futuro dei figli, come “L’ospite Inquietante” e “La parola ai giovani”. Queste opere hanno influenzato la stesura del testo “The Influencer” racconta l’autore Roberto Ross; in “Carnage” (il film di R. Polanski da cui ho tratto ispirazione), ho avvertito solo tanto “rumore” per un pugno e un dentino rotto, condito da una scontata protezione dei propri figli, anche davanti a un pessimo comportamento. La droga, ho pensato, per i genitori potrebbe essere un pugno molto più duro da ricevere! Lisa e Teo hanno un dono, la totale apertura dell’animo, sono genitori “esperti” che educano i figli a pensare, non a “cosa pensare”. Lester, loro figlio, sfrutta tutta la loro sagacia per “aiutare” i compagni di scuola e le loro famiglie. Di rado i genitori sentono l’educazione come un mezzo per trasformarsi da specchi in finestre.

La Compagnia degli Evasi, nasce nel luglio 2002, ad oggi ha ricevuto 41 Premi Nazionali ed 1 Premio Internazionale. La compagnia produce i suoi spettacoli in autofinanziamento negli spazi operativi gestiti a La Spezia e Castelnuovo Magra. L’intento artistico degli Evasi è quello di mettere in scena spettacoli con testi “originali” scritti dagli sceneggiatori stessi della compagnia. In 20 anni di vita la compagnia ha prodotto 48 diversi spettacoli, 21 reading-letture interpretate, e 2 lungometraggi, replicando più di 360 volte, nella provincia di La Spezia e limitrofe, e a livello nazionale, e in piazze come Milano (Teatro Studio del Piccolo Strehler). Gli Evasi organizzano il Concorso Nazionale Teatrika, e la rassegna di teatro contemporaneo Teatrika Scenari.

L’autore Roberto Rossetto “Ross” nella professione è attualmente Direttore di scena teatrale, lavora con vari artisti come: Monica Guerritore, Giuliana Musso, Marco Paolini, Alessandro Benvenuti, Ugo Pagliai, Gaspare & Zuzzurro, Gioele Dix e tanti altri. Nel 1991 frequenta la scuola triennale di sceneggiatura di Ermanno Olmi. Scrive e dirige tre cortometraggi prodotti da RaiTre. Nel 1999 vince a Londra un concorso indetto dal ministero della salute inglese per un cortometraggio sul tema dell’AIDS. Ross vive a Verona, e scrive proficuamente testi teatrali, ed ha ottenuto diversi riconoscimenti nazionali.

The Influencer è Finalista alla 13° edizione del Festival Internazionale del Teatro “Marcello Mascherini” di Pordenone.

05/02/2023 Finalista al Premio Nazionale Franco Iurlaro, Teatro Sanacore, San Giorgio a Cremano. Per prenotazioni 0586210120 anche con segreteria telefonica.

Condividi: