Al Teatro Enzina Conte torna Vertiganza

Appuntamento in via del Pallone (quartiere Venezia) per la serata del 29 aprile alle 21. Si consiglia di prenotare allo 0586-210120

Si chiude la stagione invernale al Vertigo con la seconda puntata di Vertiganza: il varietà ideato e diretto da Leonardo Demi che in due anni ha riscosso sempre maggiore consenso da parte del pubblico. L’ultima replica ha infatti registrato il sold out e per la serata del 29 aprile alle 21 si prevede una conferma per cui si consiglia di prenotare allo 0586-210120.

Comicità, video, canzoni , danza, musical, cabaret sono gli ingredienti di questo varietà moderno con una struttura teatrale ma con tempi televisivi. Le puntate precedenti sono visibili su youtube, perché andate in diretta ad ottobre 2022. Il pubblico sarà parzialmente coinvolto per rendere più frizzante la serata.

Nata dopo lo stage di comicità della scuola di arti sceniche Enzina Conte, diretto da Marco Conte e Paola Pasqui, che è anche l’autrice principale, Vertiganza ha dato la possibilità a giovani artisti di portare sul palco per il pubblico livornese, personaggi comici esilaranti, cantanti di valore e con la collaborazione ormai fissa della Eden danza, di proporre anche spezzoni di musical che tanto piacciono ai giovani e meno giovani. Non mancano parodie di serie TV di successo, in passato abbiamo riso con “La Casa di Carla” parafrasando La casa di Carla

Di recente ci siamo divertiti con una “Mercoledì” labronica, interpretata dalla bravissima Eva Donati. La sigla è stata scritta da Dimitri Cappagli con l’arrangiamento di Carlo Bosco.

Ospite della serata sarà Valentina Caturelli, ormai affermata cantante che allieta il pubblico di tutta la regione con i suoi concerti e serate. Fu ospite anche della prima edizione di Tali e quali show.

Nel cast oltre a Leonardo Demi, Giulia Socci, Giacomo Bahrabadi, Eva Donati, Francesca Nobile, Axel Tonfoni, Simone Gambis, Andrea Liguori, con la partecipazione di Gaia Volpe ed Alessio Pianigiani. Voce fuori campo a scalda pubblico Marco Conte. Assistenza tecnica di Eleonora Di Rienzo. Luci Ugo Zammit, audio Roberto Pacini.

