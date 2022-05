Al Teatro Enzina Conte va in scena “Avertiganzers”

In questa puntata tutta nuova, ci aspettano musica, sketch, monologhi, video, talk-show, ospiti eccezionali e tanto altro, con i testi della geniale Paola Pasqui, Leonardo Demi ed Agatina Leone

Mediagallery

Ultimo appuntamento, quello del 21 maggio 2022, della stagione 2021/22 al teatro Enzina Conte del Vertigo con lo spettacolo che sta rivoluzionando il modo di fare varietà. Un varietà che raccoglie l’eredità dei vecchi e nobili varietà del passato, ma che aggiunge, oltre ai contenuti e personaggi nuovi e originali, molta tecnologia: video, pubblicazione sui social, e l’utilizzo della piattaforma youtube sulla quale saranno pubblicate in autunno tutte e tre le puntate di questa stagione.

Ideato e condotto da Leonardo Demi, va in scena Avertiganzers un titolo di fantasia per parafrasare una notissima saga cinematografica ed il titolo del Varietà della compagnia Vertigo: Vertiganza.

Anche in questa puntata tutta nuova, ci aspettano musica, sketch, monologhi, video, talk-show, ospiti eccezionali e tanto altro, con i testi della geniale Paola Pasqui, Leonardo Demi ed Agatina Leone.

Ospiti fissi Giulia Turchi e la scuola di danza Eden che curerà le coreografie, Dimitri Cappagli, autore della sigla Vertiganza e in questa puntata la guess star Julia Effe cantautrice semifinalista di Area San Remo 2018, corista di Sangiovanni nella trasmissione “Amici di Maria De Filippi”, nel 2017 è stata selezionata per esibirsi per il simposio presieduto da Papa Francesco.

Tornano i personaggi ormai cari al pubblico: la stagista Guendalina, il fantasma Barabaldo, La truccatrice, l’Hippy, il venditore di “bianca”, Littorio il vicino del piano di sopra, la improbabile direttrice di scena…tutti interpretati dagli attori della Compagnia Vertigo:

Agatina Leone, Margherita Vannucci, Giacomo Baharabadi, Ginevra Consoloni, Kevin Luzon, David Stefanini. Con la partecipazione di Marco Conte e Chiara Pioli per i contributi video. Luci Ugo Zammit, audio Roberto Pacini, grafica Giulia Socci, foto Giacomo Mantovani. Riprese video: Roberto Mariotti, Francesco Carrieri

Prenotazioni allo 0586210120 (anche con segreteria telefonica) no green pass ma obbligo mascherine FFP2.