Al Teatro Filicchi va in scena Lo Spettacolo del ’59

Sabato 6 giugno il Gruppo MusiCanto porterà sul palco una rappresentazione tra teatro, musica e ricordi degli anni Cinquanta. Il ricavato della serata sarà devoluto ad AIRCS – Associazione Italiana Ricerca Colangite Sclerosante

Sabato 6 giugno, alle ore 21.00, il Teatro Filicchi di piazza G. M. Lavagna, in zona Ospedale, si illuminerà delle atmosfere, dei colori e dei suoni degli anni ’50 con “Lo Spettacolo del ’59”, spettacolo teatrale e musicale in due atti scritto da Riccardo Pagni. Sul palcoscenico salirà il Gruppo MusiCanto, formazione composta da tredici attori e cantanti che da anni porta in scena rappresentazioni originali, create su misura per il gruppo. La serata avrà anche un importante valore solidale: il ricavato sarà infatti devoluto ad AIRCS – Associazione Italiana Ricerca Colangite Sclerosante. Ci sono luoghi che sembrano dimenticati. Stanze rimaste in silenzio per anni, oggetti coperti dalla polvere, ricordi che nessuno credeva più di possedere. E poi, all’improvviso, qualcosa accade. Tutto prende avvio in una stanza abbandonata, dove un gruppo di tredici personaggi viene convocato da una presenza misteriosa. Non si conoscono fra loro, non sanno cosa li leghi, non comprendono il motivo di quella convocazione. Ma poi, poco alla volta, tra parole non dette, emozioni trattenute e frammenti di vita che riaffiorano, qualcosa comincia a prendere forma. Una canzone, un gesto, una frase. Ed ecco che ciò che pareva casuale assume un significato nuovo. Solo alla fine, quando ogni cosa troverà il proprio posto, emergerà il filo invisibile che unisce tutti i personaggi e il vero motivo di quella chiamata. “Lo Spettacolo del ’59” è un lavoro intenso e struggente in cui la recitazione si alterna a canzoni e momenti musicali, ora allegri ora più riflessivi, attraverso un repertorio di brani indimenticabili degli anni ’50. Un’occasione per rivisitare insieme un periodo della storia italiana e livornese legato al teatro, alla musica e al varietà.

Il cast, in ordine alfabetico per nome, è composto da:

Alberto Chidini

Angela Costa

Bernadette Palla

Claudia Bernini

Elena Palmerini Morelli

Giovanna Scognamillo

Giovanni Argelassi

Manuela Montuori

Marinella Vasile

Nanni Razzauti

Patrizia Macera

Stefania Masini

Tiziana Angelozzi

La regia è dell’autore, Riccardo Pagni.

Luci e audio sono a cura di Marco Conte, la consolle audio-video di Fabio Pagni, mentre scenografia e costumi sono firmati da Stefania e Luigina Cappanera. L’ingresso è a posto unico al costo di 10 euro. Il teatro aprirà un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Per prenotazioni: 348 5166854; 335 7658172.

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