Al Teatro Jenco di Viareggio “Tarabaralla – Ci vuole coraggio a lasciarsi”, l’ultimo spettacolo dei Mayor Von Frinzius

Al Teatro Jenco di Viareggio andrà in scena mercoledì 18 dicembre alle ore 21 "Tarabaralla – Ci vuole coraggio a lasciarsi", l’ultimo spettacolo della compagnia inclusiva livornese Mayor Von Frinzius. Lo spettacolo sarà ad ingresso gratuito; è possibile prenotarsi scrivendo una mail a [email protected] oppure con un messaggio Whatsapp al 327-0934186

Lo spettacolo, coprodotto con la Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, è un esempio di come l’arte possa diventare elemento di unione ed inclusività ed è frutto del lavoro di un intero anno di laboratorio teatrale: la regia è firmata Lamberto Giannini, Rachele Casali e Silvia Angiolini, con la direzione di palco di Francesco Pacini mentre a calcare il palco saranno circa sessanta attori, disabili e non, di qualsiasi fascia d’età a partire dai 16 anni, alcuni dei quali sono stati i protagonisti dello spettacolo Up & Down insieme a Paolo Ruffini. La rappresentazione si sviluppa come la scaletta di un concerto pop, nella quale monologhi emozionanti si alternano a coreografie e divertenti sketch e dove centrale è il tema dell’abbandono, esplorato in diverse ed affascinanti sfaccettature, ma sempre con la voglia di guardare avanti e lasciare il peggio alle spalle.

“Tarabaralla” è organizzato dai Comuni di Fabbriche di Vergemoli e Molazzana e fa parte del progetto di inclusione promosso dal Bando Turismo con la compartecipazione dei fondi vinti dal Bando Spettacoli dal Vivo 2024 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca: i due piccoli Comuni della Garfagnana si sono infatti posizionati al primo posto della graduatoria nell’Italia centrale dei beneficiari del “Fondo per i piccoli Comuni a vocazione turistica” del Pnrr, il bando ministeriale sul turismo riservato ai comuni sotto i 5 mila abitanti che li ha visti nel dicembre dello scorso anno aggiudicarsi l’ingente somma di 1.427.683,40 euro per il triennio 2023-2025, importo finalizzato a valorizzare il territorio con interventi innovativi di accessibilità, inclusione, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

“E’ un immenso piacere per me, in qualità di Sindaco ma anche come comune cittadino, poter far conoscere il territorio della Garfagnana ai versiliesi, affinché venga apprezzato attraverso la condizione sociale più nobile, ovvero l’inclusione – dichiara il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini. “Organizzare ‘Tarabaralla’ a Viareggio non è un’operazione meramente turistica, bensì soprattutto inclusiva: gli attori, veri talenti teatrali, sapranno smascherate emozioni e paure terrificanti, che potranno essere placate solo grazie alla condivisione e all’incontro con l’altro”.

“Puntiamo molto sul turismo come elemento-chiave per contrastare lo spopolamento del nostro territorio” commenta il sindaco di Molazzana Andrea Talani “e grazie ai fondi del Bando Turismo cercheremo – fra le altre cose – di aumentare l’attrattività turistica del nostro territorio e di farlo conoscere oltre i ‘confini’ comunali”.

“La collaborazione tra Enti e Comuni, come in questo caso con Fabbriche di Vergemoli, sono senza dubbio la strada da seguire in futuro per il raggiungimento di obiettivi comuni. Ecco quindi che essere riusciti ad organizzare uno spettacolo teatrale fuori dal perimetro della Garfagnana con una compagnia teatrale conosciuta e affermata come la MVF, è un traguardo dalla duplice valenza, turistica ma soprattutto sociale”.

“Sarà una vera e propria catarsi, uno scavarsi dentro, un turbinio di vento che scaccia via le nuvole e riporta alla luce, ma anche un susseguirsi di risate e momenti estremamente spassosi” – spiega Lamberto Giannini, regista, fondatore e direttore artistico della compagnia Mayor Von Frinzius, attiva dal 1997. “Come avrete modo di vedere, la bravura degli attori sarà dirompente, sia di quelli più storici che dei nuovi arrivati, in quanto i primi portano avanti il proprio percorso di crescita da anni mentre i secondi, piantandosi in un terreno già fertile e rigoglioso, beneficiano del lavoro degli altri come se anche loro avessero vissuto la stessa storia. Siamo grati al Comune di Fabbriche di

Vergemoli per l’immensa opportunità che ci ha offerto e allo Jenco che ci ospiterà: adesso non resta che andare a teatro!”.

