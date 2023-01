Al Teatro Ordigno una serata musicale dedicata al mondo della Rivista

Domenica 8 gennaio alle ore 17,15 al teatro dell'Ordigno di Vada La Compagnia Lirica Livornese in collaborazione con la Compagnia Artemusical presenta una serata musicale dedicata al mondo della Rivista, della Commedia musicale e del musical che ha caratterizzato il celebre teatro Sistina di Roma

Il Teatro Sistina di Roma fu inaugurato il 28 dicembre 1949 con la rivista prodotta da Remigio Paone: Bada che ti Mangio con protagonisti Totò ed Isa Barzizza. Il grande attore si mostrò entusiasta del Teatro Sistina sotto molti punti di vista: per l’eleganza delle sue linee, per l’acustica innovativa, per il notevole comfort offerto al pubblico e infine per gli accorgimenti adottati al fine di rendere più valide ed efficienti le condizioni di sicurezza del locale. Quel primo trionfale successo mostrò fin dall’inizio in maniera inequivocabile quali fossero le sue grandi potenzialità teatrali. Il Sistina poté confermare la sua vocazione esclusivamente teatrale e divenire un luogo unico, moderno e situato in un’area fra le più belle di Roma. Il 1960 è l’anno della svolta: la gestione del Sistina viene affidata a Garinei e Giovannini. Una brillante ed illuminata conduzione, artistica ed imprenditoriale, che è durata fino al 2006, anno della scomparsa di Pietro Garinei. In questi 46 anni il Sistina è diventato sicuramente il più importante teatro leggero italiano conosciuto in tutto il mondo. Una fama dovuta agli spettacoli presentati, un indovinato mix di novità italiane e straniere e grazie alla incessabile ed insuperabile attività di Garinei e Giovannini che in questi anni hanno regalato al teatro (non solo italiano) capolavori come Aggiungi un posto a tavola, Rugantino, Il giorno della tartaruga, Un paio d’ali, Alleluja brava gente. Spettacoli rappresentati in oltre 45 paesi in tutto il mondo e che sono stati tradotti in 16 lingue. Il Teatro Sistina è stato definito, il teatro di rivista per eccellenza. Domenica 8 gennaio alle ore 17,15 al teatro dell’Ordigno di Vada (via Aurelia Nord 176), La Compagnia Lirica Livornese in collaborazione con la Compagnia Artemusical presenta una serata musicale dedicata al mondo della Rivista, della Commedia musicale e del musical che ha caratterizzato il celebre teatro romano con la partecipazione di Matteo Micheli comico di grande verve che calcato direttamente le tavole dello stesso Sistina insieme al tenore Massimo Gentili, Paola Pacelli, Marco Trovato, Valentina Caturelli e Domenico Colucci accompagnati da Stefania Casu. Conduce la serata Franco Bocci attento conoscitore di questo genere di spettacolo.

Posto unico 10 euro ridotto euro 9 per info. Prenotazioni: 0586 788373 oppure 339.7768203. I biglietti sono disponibili un’ora prima dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro Ordigno Via Aurelia Nord 176 Vada.

Condividi: