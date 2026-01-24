Al Teatro Ragazzi al NTC “Kiss– Storia di un bacio perduto e ritrovato”
Domenica 25 gennaio alle ore 17.00, per la stagione di Teatro Ragazzi del Nuovo Teatro delle Commedie, va in scena Kiss– Storia di un bacio perduto e ritrovato, spettacolo scritto e interpretato da Serena Guardone, dedicato a bambini e bambine dai 5 anni
Al centro del racconto c’è un gesto semplice e universale: un bacio della buonanotte. Una sera, però, il bacio lanciato da una madre al piccolo Luigi prende una traiettoria inattesa, vola fuori dalla finestra e inizia un viaggio straordinario attraverso luoghi, corpi e oggetti. Un viaggio che durerà un’intera vita, fino a quando Luigi, ormai adulto, lo ritroverà in una bancarella di anticaglie.
La scena prende forma proprio in un mercatino dell’usato: oggetti dimenticati, vecchie lampade e abat-jour diventano mondi, personaggi e paesaggi, in un gioco teatrale fatto di accenni, evocazioni e trasformazioni. Lo spettacolo attiva l’immaginazione dello spettatore, invitandolo a completare la storia con le proprie emozioni e i propri ricordi.
La critica ha sottolineato la delicatezza e la forza poetica di Kiss, definendolo “uno spettacolo che tocca corde profonde, soprattutto quando parla – senza dirlo mai – del tempo che passa e dell’amore che non passa mai”, un piccolo gioiello capace di accompagnare grandi e piccoli ben oltre il momento della visione.
KISS – Storia di un bacio perduto e ritrovato è ispirato all’albo illustrato Kiss (Sabir editore, 2023) di Serena Guardone, con illustrazioni di Irene Menchini.
Collaborano alla messa in scena Luca Barsottelli e Mirtilla Pedrini, con la consulenza de I Sacchi di Sabbia.
Adatto a bambine e bambini dai 5 anni.
Biglietti: intero 8 euro, ridotto bambini 6 euro
Prenotazione consigliata.
Info e prenotazioni:
www.nuovoteatrodellecommedie.it – [email protected] – 342 0352386
Riproduzione riservata ©
