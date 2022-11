Al Teatro Salesiani torna per la 19esima edizione “L’eco di… una voce per domani”

Appuntamento per sabato 3 dicembre alle 21 al Teatro Salesiani in viale del Risorgimento, 85. La direzione artistica sarà anche questa volta curata da Danny Puccini, presentatore, showman e cantante che condurrà anche la serata insieme a Daniele Pelissero (organizzatore di eventi) che sarà il coordinatore generale del festival

Sabato 3 dicembre si alza il sipario sul festival canoro “L’eco di… una voce per domani”. Giunto alla 19esima edizione, il festival canoro, organizzato dalla Sc Eventi di Livorno, anche per questa edizione ha esaurito i posti disponibili in appena tre giorni.

Due le categorie in gara:

– Esordienti (fino a 18 anni non compiuti);

– Senior (dai 18 anni compiuti in poi).

In entrambe le categorie possono essere eseguiti brani cover o inediti. La giuria, che al momento rimane top secret, sarà composta da musicisti, giornalisti ed artisti dello spettacolo che valuteranno i concorrenti in base all’intonazione, la dizione e la presenza scenica.

Il service audio sarà affidato a Rino Pizzonia ed il service luci a Diego Coli. Il fotografo ufficiale sarà Enzo Rap.

“Saranno 35 i concorrenti che si contenderanno gli ambiti premi – spiega Daniele Pelissero a QuiLivorno.it – Non abbiamo potuto andare oltre anche se le richieste sono state quasi il doppio, ma essendo una serata unica dobbiamo restare nei tempi di uno spettacolo degno di essere gradito anche dal pubblico che riempirà la platea del teatro. Non mancheranno gli ospiti. Ve ne sveliamo una, che è la bravissima ballerina del ventre Aura Mayra, che delizierà il pubblico con la sua maestria ed i suoi abiti molto particolari”.

Quindi, appuntamento a sabato 3 dicembre alle 21 al Teatro Salesiani a Livorno, viale del Risorgimento, 85.

