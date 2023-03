Al The Cage 2000’s Rock Party e Teenage Dream. Poi grande ritorno del Karaoke Indie

Torna al The Cage la serata dedicata interamente alla musica degli anni 2000, andata sold out in breve tempo

Torna al The Cage la serata dedicata interamente alla musica degli anni 2000, andata sold out in breve tempo. I nati negli anni ‘90 potranno di nuovo riprendersi un pezzettino di adolescenza e divertirsi sulle note delle canzoni che l’hanno accompagnata. Si parte alle 22.00 con l’irriverente concerto di 2000’s Rock Party: basta con le solite tribute band anni ‘60, ‘70 e ‘80! Basta distinguere la musica di serie A da quella di serie B! L’unica musica che conta è quella musica che riesce a farvi ballare! La band che riarrangerà in chiave rock tutte le più grandi hit anni 2000 è composta dal frontman Stefano Steve Mannari, dai chitarristi Lorenzo Palmè Palmerini e Stefano Ste Sarti, dal bassista Filippo Filo D’Ercole e dal batterista Gabriele Mohawk Andreucci. Dopo il concerto, a partire dalle 24.00, il The Cage tonerà ad essere lo scenario della Prom Night di Teenage Dream, il party che sta facendo impazzire tutti i club italiani: anche in questo caso la musica sarà esclusivamente anni 2000 con incursioni tra le colonne sonore della Disney e quelle di High School Musical. Quale occasione migliore per ballare finché reggono le gambe e cantare finché manca la voce? Biglietti al costo di 10 euro.

SABATO 1° APRILE – Altro grande ritorno al teatrino di Villa Corridi sarà quello del karaoke più amato di tutta la penisola. Dopo aver toccato tutte le più grandi città con il suo tour permanente, il Karaoke Indie sbarca di nuovo nella nostra città con la tradizionale scaletta esplosiva che spazia da Blanco a Calcutta, da Coez a Gazzelle. Un format innovativo che da mesi registra un successo dopo l’altro perché permette a tutti di salire sul palco e cantare con una vera e propria band. L’idea è nata per coinvolgere il pubblico e permettere a chiunque di avere i suoi “15 minuti di celebrità”; come sempre gli organizzatori offriranno una succosa scaletta con le migliori hit del momento ma si potranno chiedere canzoni extra prenotando il turno della propria esibizione prima che inizi il concerto. Inutile dire che sarà fondamentale arrivare presto al The Cage! La scaletta di sabato 1 aprile prevede: Pinguini Tattici Nucleari Scrivile scemo, Frah Quintale Nei treni la notte, Gazzelle Destri, Ernia Superclassico, Blanco Pornografia, Canova Threesome, The Giornalisti Completamente, Coma Cose L’addio, Fulminacci Tommaso, Calcutta Pesto, Dargen D’Amico Dove si balla, Irama e Rkomi 5 gocce, Coez Faccio un casino, Rkomi e Sfera Ebbasta Nuovo range, Pinguini tattici nucleari Ridere, Calcutta Frosinone, Cremonini Logico, Tananai Baby Goddamn, Chiello Quanto ti vorrei, Karaoke Indie Song, Tiziano Ferro Sere nere e tante altre canzoni a sorpresa. Apertura porte ore 22.00. Biglietti disponibili in prevendita su Dice, costo 10 euro. Dopo il live, come ogni sabato, dj-set a cura di My Generation. Questa volta il night party porterà con sé alcune novità per uno Special Night Party versione Sottosopra, in cui i dj del teatrino si alterneranno e invertiranno le proprie postazioni: i dj che siamo abituati a vedere fuori saranno dentro il locale, e viceversa. Come in una spettacolare puntata di Stranger Things Troublekidd sarà in consolle accanto al dj che ha fatto la storia del The Cage, Gaetano Graniero, mentre Gina dj uscirà invece dalla pista del locale e sarà risucchiata per tutta la notte sotto al tendone magico. Biglietti acquistabili direttamente in cassa, costo 10 euro con prima consumazione.

INFO

[email protected] – Cageline 392 8857139 www.thecagetheatre.it

Condividi: