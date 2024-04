Al The Cage arriva Giancane. E sabato è tempo di Emergenza Festival

A dieci anni dal debutto di Carne, il suo primo Ep, arriva a Livorno Giancane e porta sul palco del The Cage uno spettacolo completamente rinnovato e una scaletta tutta nuova. Per l’occasione, l’Ep sarà anche ristampato in edizione limitata. Dopo Bologna, Milano, Firenze, Torino, il musicista e cantautore cresciuto nel quartiere San Paolo di Roma arriva nella nostra città con il suo 10 anni tour nei club. Ex componente del celebre gruppo romano Il Muro del Canto, Giancane si è caratterizzato fin dall’inizio della sua carriera artistica per un’originale crudezza espressiva che pesca a piene mani dal parlato di strada, insieme a un’ironia sfacciata, nichilista e discretamente grottesca. Anche grazie a questa cifra stilistica, nello spazio dei due album Una vita al top (2016) e Ansia e Disagio (2017) il cantautore romano è riuscito ad emergere nel panorama musicale conquistando velocemente critica e pubblico, tanto che il tour di presentazione dell’album di Ansia e Disagio conterà poi oltre 100 date in tutta Italia. Nel 2018 Giancane realizza il video del brano Ipocondria (feat. Rancore), che due anni dopo diventerà la colonna sonora degli short animati di Rebibbia Quarantine di Zerocalcare: il sodalizio con il fumettista fa conoscere Giancane al grande pubblico e prosegue fino alla realizzazione, nel 2021, di Strappati Lungo i Bordi (Woodworm, distribuzione Universal Music), la raccolta dei brani di Giancane che compongono la colonna sonora della serie Strappare lungo i bordi. Di giugno 2023 è l’album Tutto Male, da cui Zerocalcare sceglierà ancora una volta alcuni brani per la serie tv Questo mondo non mi renderà cattivo; la colonna sonora della seconda serie tv Netflix del fumettista romano diventerà poi il sesto disco di Giancane, Sei in un Paese meraviglioso, che sarà anche corredato da un album di figurine all’interno del quale si troveranno undici illustrazioni di otto disegnatori diversi, tra cui lo stesso Zerocalcare. L’appuntamento per festeggiare i dieci anni del rock di strada di Giancane è alle 22:00, inizio concerto ore 22:30; biglietti acquistabili su TicketOne e TicketSms. In apertura a Giancane si esibirà Suvari, progetto solista di Luca De Santis, che scrive e arrangia ogni brano da solo con l’aiuto di un computer; a gennaio 2024 è uscito il suo secondo album intitolato Buh!. Dopo i concerti, per ballare e stare insieme fino a tarda notte, dj-set a cura di Robetta Party; biglietti acquistabili in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

SABATO 13 APRILE – Emergenza Festival prosegue e sul palco del The Cage arrivano i sei artisti che sfideranno durante la terza serata eliminatoria: a partire dalle 20:00 si esibiranno Mr Ghigo, Martina Niccolai, Filippo, Methos, Zebra 3, Mondo BoBo. I partecipanti avranno, come sempre, 25 minuti di live set in cui si giocheranno la possibilità di avanzare alle fasi successive. Il famoso contest musicale mondiale, organizzato dal 1992 dall’associazione internazionale Emergenza Live Music, è giunto alla 31esima edizione ed è l’occasione più importante per i giovani artisti emergenti per vincere una produzione professionale e un tour sponsorizzato, oltre a strumenti musicali e materiale tecnico. Il The Cage ospita il festival di Emergenza da tanti anni, da ben prima del trasferimento nel Teatro Mascagni di Villa Corridi del 2010, e continua a farlo nel solco di quella che è la sua vocazione primaria, essere cioè, prima di tutto, un luogo di promozione artistica per tutti i musicisti e di sana aggregazione giovanile. Le prossime serate eliminatorie al teatrino di Villa Corridi saranno sabato 20 aprile, martedì 30 aprile e venerdì 3 maggio. Chi supererà le finali locali passerà alla finale nazionale, ai Magazzini Generali di Milano a fine giugno, e tutti i vincitori delle finali nazionali suoneranno ad agosto alla finale internazionale in Germania, al Taubertal Festival, davanti a un vastissimo pubblico, condividendo il palco con musicisti di fama mondiale. L’appuntamento è a partire dalle 20:00; i biglietti sono acquistabili direttamente in cassa al costo di 15 euro. A seguire, come ogni sabato, dj-set british e indie rock a cura di My Generation – Cage Night Party. Biglietti acquistabili direttamente in cassa, ingresso 10 euro, prima consumazione inclusa.

