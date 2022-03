Al The Cage arriva il cantautore Mobrici, tra canzone d’autore e pop

Il 1 aprile partirà da Livorno il primo tour da solista di Mobrici che si esibirà sul palco del The Cage. In questo tour porterà per la prima volta su un palco le canzoni del suo ultimo primo album “Anche le scimmie cadono dagli alberi“, nonché pezzi dei Canova, come lui stesso ha annunciato sui social.

“Anche le scimmie cadono dagli alberi” (https://mobrici.lnk.to/anchelescimmie) è un album che raccoglie 11 pezzi di vita di Mobrici raccontati in musica. Quante volte nella vita ci siamo sentiti inadeguati? Quante ancora abbiamo rincorso un’ideale di perfezione? Quanto pesano le aspettative che gli altri hanno nei nostri confronti? Mobrici ricorda a se stesso e a tutti noi che “nella vita ci è utile sapere che non dobbiamo essere perfetti per forza, che possiamo sbagliare, che non siamo infallibili. Così come le abili scimmie cadono dagli alberi, anche noi possiamo permetterci qualche errore”.

Mobrici da sempre spirito libero, autoironico ed inguaribile romantico, sensibile ai temi ecologisti, è un cantautore multiforme sempre in bilico tra canzone d’autore e pop. Le sue sono storie minime per amori grandi, senza fronzoli e molto suggestive, così autobiografiche da essere di tutti.