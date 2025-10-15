Al The Cage debutta Gabriele Puccetti

Venerdì 17 ottobre Gabriele Puccetti sarà sul palco per uno spettacolo a tutto tondo che mescola comicità, musica e cantautorato; sabato 18 ottobre torna l’appuntamento con My Generation con Geo, il primo artista in rampa di lancio della nuova stagione

Dopo un 2025 carico di date (e di sold-out) arriva venerdì 17 ottobre al teatrino Gabriele Puccetti, diventato famoso anche fuori dai confini cittadini per gli sketch comici di Sheyla e Marisina. Più di tutte le altre parodie della livornesità (e ne esistono parecchie!) quelle di Gabriele hanno colto nel segno, riuscendo velocemente a conquistare il cuore di tanti fra utenti, spettatori e – non banale – livornesi. Conosciuto soprattutto per i pezzi comici e le imitazioni, Puccetti è in realtà un artista a tutto tondo, capace sì di vestire i panni di un comico brillante, ma anche di mettersi a nudo attraverso la scrittura e il canto di testi di grande spessore. Per la prima volta al The Cage, l’artista permetterà a queste due sue versioni di incontrarsi sul palco, regalando agli spettatori e ai fan una serata davvero sfaccettata e originale dove non mancheranno le risate ma sarà anche possibile emozionarsi e lasciarsi condurre in un viaggio più intimo ed emotivo. Ci saranno gli sketch, l’astrologia, i personaggi che ormai sono diventati un classico, le parodie e tanta comicità ma verrà fuori anche il Gabriele cantautore appassionato, compositore abile e cantante autentico e intenso. Un vero one man show senza limiti, sicuramente il più completo di sempre. “È la prima volta che salgo sul palco del Cage e l’emozione è tanta – racconta lo stesso Puccetti – può sembrare una frase banale, ma questo non è un locale come tutti gli altri, qui sono passati artisti importanti ed è un piccolo tempio della musica dal vivo. Respirarne l’energia dal palco e portarci la mia musica è davvero un privilegio”.

Insomma, un’occasione imperdibile per scoprire un Gabriele inedito e non meno talentuoso di quello a cui siamo abituati. L’appuntamento è alle 22:30, i biglietti sono acquistabili su TicketSms al costo di 10 euro più i diritti di prevendita. A seguire fino a tarda notte Robetta Party, biglietti acquistabili direttamente in cassa, ingresso 10 euro con prima consumazione inclusa.

SABATO 18 OTTOBRE

Tornano le serate per sostenere la musica dal vivo e i giovani artisti emergenti a cura di The Cage e Musicus Concentus. Questa settimana il teatrino ospiterà Geo, dj e digger con base a Napoli e protagonista di una scena in continuo fermento. I suoi set sono un viaggio tra groove, memoria e ricerca sonora, un intreccio di rarità e scoperte, frutto di una ricerca maniacale che attraversa l’intera onda musicale napoletana e italiana tra gli anni ’70 e ’90 e che le restituisce nuova vita sul dancefloor. Dietro la consolle, Geo costruisce un racconto fatto di ritmo e archivio, con la sensibilità di chi conosce a fondo la materia prima del suono. Dai vinili trovati nei mercatini ai pezzi dimenticati della disco mediterranea, ogni selezione è una mappa personale della musica italiana più libera e contaminata. La sua attività lo ha portato a esibirsi tra Italia, Spagna e Germania, in club e festival di riferimento, oltre che in format come 180gr e in trasmissioni su Radio Raheem e RBL.media. La sua rete di collaborazioni include record store e collettivi musicali con cui condivide la passione per la riscoperta dell’immenso patrimonio sonoro nazionale e internazionale. Appuntamento alle 22:30, biglietti disponibili su TicketSms a partire da 11 euro. A seguire, come ogni sabato, dj-set british e indie rock a cura di My Generation – Cage Night Party. Biglietti acquistabili direttamente in cassa, ingresso 10 euro, prima consumazione inclusa.

Condividi:

Riproduzione riservata ©