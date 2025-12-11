Al The Cage domenica l’evento finale del progetto “Bimbi sperduti”

Domenica 14dicembre sarà una giornata interamente dedicata ai giovani e alla valorizzazione della creatività urbana e delle nuove forme di socialità. L’evento sarà gratuito e aperto a tutte e tutti coloro che desiderano partecipare, conoscere nuove realtà e vivere una giornata di creatività, energia e comunità

Il The Cage Theatre, (via del Vecchio Lazzeretto, 20 Livorno) ospiterà, domenica 14 dicembre, una giornata interamente dedicata ai giovani e alla valorizzazione della creatività urbana e delle nuove forme di socialità.

Dalle 17 in poi: musica, street vibes, mercatini, food &drink offerti dalla consulta. L’iniziativa nasce come punto di incontro e condivisione per il pubblico under 35, proponendo un programma ricco, dinamico e multidisciplinare.

L’evento è promosso dalla Consulta Giovanile, con l’obiettivo di avvicinare ragazze e ragazzi a nuove esperienze partecipative e creative, promuovendo il talento giovanile in tutte le sue forme e sostenendo percorsi di inclusione e cittadinanza attiva.

Nel corso della giornata, dopo i saluti dell’assessore alle politiche giovanili Michele Magnani, saranno presenti:

– Esposizioni e banchetti di artigianato a cura di giovani creativi locali, per dare visibilità al talento emergente e alle produzioni indipendenti.

– Battle di street dance, giudicata da Inoki, un momento di espressione artistica e competizione positiva pensato per valorizzare la danza urbana come linguaggio comune e strumento di aggregazione.

– Concerto finale di Inoki, per celebrare la musica live e favorire un momento di festa e condivisione.

– Dj Set a cura di TroubleKidd.

L’evento sarà gratuito e aperto a tutte e tutti coloro che desiderano partecipare, conoscere nuove realtà e vivere una giornata di creatività, energia e comunità.

Condividi:

Riproduzione riservata ©