Al The Cage due band livornesi sul palco: i Platonick Dive e la tribute band di Amy Winehouse

Venerdì 17 gennaio tornano dal vivo i Platonick Dive al The Cage Theatre, trio post-rock livornese dalle atmosfere nordiche, mentre sabato 18 gennaio è la volta del soul caldo della tribute band myAmy

Venerdì 17 gennaio tornano dal vivo i Platonick Dive al The Cage Theatre, trio post-rock livornese dalle atmosfere nordiche, mentre sabato 18 gennaio è la volta del soul caldo della tribute band myAmy.

Venerdì 17 gennaio – Dall’ultima volta al The Cage – nonché a Livorno – sono passati nove anni e qualcuno meno dall’ultimo concerto dal vivo. È infatti il 2018 quando i Platonick Dive portano in giro il loro ultimo tour, in occasione della promozione del terzo disco, Social Habits. Oggi, a distanza di quindici anni dalla loro formazione, tornano live con le dodici nuove tracce dell’album uscito nel settembre scorso per la cult label di Amburgo Moment of Collapse, Take a Deep Breath. Un disco post rock lontano dal fardello dei cliché di malinconia e lentezza tipici del genere, in cui, al contrario, si assaporano atmosfere dinamiche e fresche, soluzioni melodiche libere da limiti e convenzioni, in cui il risultato è una musica che profuma d’estate. Dodici tracce che sono un invito alla danza e, anche per questo, si prestano perfettamente alla ritrovata dimensione del palco. Gabriele Centelli (chitarra, tastiere, voce, sampler), Marco Figliè (chitarra, effetti, sampler) e Jonathan Nelli (batteria) tornano così a suonare dal vivo in quello che è indubbiamente un luogo del cuore. Un’occasione davvero golosa per i fan che da anni aspettavano un loro ritorno sul palco e una bella notizia per un gruppo che è nato a Livorno ed è arrivato in breve tempo a conquistarsi l’attenzione della scena internazionale, con live di spalla per nomi come Explosions In The Sky, Efterklang, Blonde Redhead, Jon Hopkins, Four Tet, These New Puritans, Gold Panda, Sun Glitters, God Is An Astronaut and This Will Destroy You. Sia chiaro, quello dei Platonick Dive non è stato uno stop dalla musica. Anzi: sebbene il trio livornese fosse lontano dai palchi da ben prima dello stop pandemico, i tre hanno continuato a suonare insieme, dedicandosi soprattutto alla composizione di colonne sonore. La loro idea, del resto, è sempre stata quella che la musica debba e possa essere terapeutica e debba rappresentare una parte essenziale delle nostre vite e della nostra evoluzione. Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili su TicketSms al costo di 10 euro + dp. A seguire dj-set a cura di Midnight Memories. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

Sabato 18 gennaio – C’è chi dice di aver amato Amy Winehouse, e chi mente. Strappata alla vita giovanissima, la cantautrice londinese è stata una delle voci più influenti della sua generazione, e non solo. Nell’arco di una brevissima esistenza esplosiva e feroce è riuscita ad esprimere uno stile inconfondibile in cui ironia e sofferenza hanno trovato una concatenazione perfetta, regalando a milioni di fan brani meravigliosi in bilico tra il caldo e avvolgente soul anni ’70 e il fresco e frizzantino rhythm and blues contemporaneo. Un talento indimenticabile a cui i myAmy hanno deciso di tributare un omaggio fondando una band che ne portasse in giro il repertorio. Nati a Livorno nel 2024 con l’obiettivo di ricercare le sonorità, la ritmica e gli arrangiamenti della cantante britannica, i myAmy rifuggono da subito il rischio macchiettistico e portano sul palco un vero e proprio atto d’amore. Loro sono la cantante Barbara Pitti, che interpreta con passione e rispetto il timbro unico di Amy, il chitarrista Diego Elia, che cattura le sfumature blues e jazz delle sue canzoni, il bassista Andrea Giudice, fondamentale per riprodurre il groove distintivo dei brani, il tastierista Dario Petronici, che arricchisce gli arrangiamenti con eleganza, il batterista Luca Cecchetto, che dà energia e ritmo alle performance, e il sassofonista Luca Mario Mariotti, che aggiunge un tocco di raffinatezza e profondità sonora. Sebbene i sei si siano già esibiti in alcuni locali di Livorno e provincia, quello al The Cage sarà il primo vero e proprio debutto live. Un’occasione imperdibile per gustarsi non solo le canzoni che hanno fatto la fortuna di Amy Winehouse, da Back to Black a Rehab, passando per Stronger than me, ma anche quei brani meno celebri eppure capaci di esprimere grande forza, specialmente nello spazio del live, lontano dai binari obbligati delle registrazioni in studio. «Abbiamo studiato tutti i live di Amy proprio per renderle omaggio nel modo più onesto e fedele possibile – racconta Luca Cecchetto – e per offrire al pubblico le sonorità e le dinamiche esuberanti ed intense tipici dei suoi concerti». L’appuntamento è alle 22:30; l’apertura porte, come sempre, è alle 22:00. I biglietti sono in prevendita su TicketSms al costo di 10 euro + dp. A seguire l’inimitabile dj-set di My Generation – Cage Night Party per ballare e stare insieme fino a tarda notte su note british indie rock. Biglietti acquistabili in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

INFO: 3914698808 (WhatsApp); [email protected] – www.thecagetheatre.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©