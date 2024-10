Al The Cage i Bonsai Bonsai e Methos

Al The Cage Theatre venerdì 18 ottobre Storie vissute, ma anche sognate o puramente immaginate. Sono quelle che porteranno i Bonsai Bonsai sul palco del live club di via del Vecchio Lazzeretto. Sabato sarà la volta di Andrea Marano in arte Methos, cantautore classe 2003

Al The Cage Theatre venerdì 18 ottobre Storie vissute, ma anche sognate o puramente immaginate. Sono quelle che porteranno i Bonsai Bonsai sul palco del live club di via del Vecchio Lazzeretto a Livorno. La formazione labronica, formata da Alberto Fiorentini (voce e chitarra), Federico Bacci (chitarra e cori), Francesco Buoncristiani (tastiere e cori), Pietro Rum (basso) e Federico Minelli (batteria) è freschissima di uscita del nuovo album La nostra bella età, primo lavoro completamente in italiano, dopo l’EP 400;”>BonsaiBonsai pubblicato nel 2018 che invece era basato su testi in inglese. Il relativo tour permise alla band di condividere il palco con artisti italiani quali Colombre, FASK, The Zen Circus, La Rappresentante di Lista e altri. Adesso i Bonsai Bonsai si rimettono in viaggio con un disco prodotto con Daniele Catalucci e Ivan Antonio Rossi e registrato tra il Sam Recording Studio di Lari, l’8brr.rec Studio di Milano e il Banana Studio di Livorno. Tutto l’album è velato da una certa insoddisfazione e mancanza di una dimensione a misura d’uomo, piccola abbastanza per poter essere apprezzata. In questo lavoro i cinque musicisti hanno riversato tutte le idee che gli sono passate per la testa negli ultimi tre anni, mettendo al primo posto l’anima del brano, la sua resa live. A partire dall’interessante singolo lanciato in estate, Casa di specchi, una ballata ipnotica, ispirata e a tratti deviante, con un testo estremamente efficace che sembra girare ossessivamente come una spirale in continua ascesa attorno ad una costruzione sonora brillante, solida nella sezione ritmica e dai tratti onirici negli arrangiamenti e negli intrecci di chitarre, tastiere e cori.

Non resta che riscoprire dal vivo questa giovane band pronta a stupire davanti al pubblico della propria città. Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30. Prevendite disponibili su Ticketsms al costo di 10 euro più d.p.. Biglietti acquistabili in cassa al costo di 10 euro.

A seguire fino a tarda notte Midnight Memories, il dj set di Teenage Dream; biglietti acquistabili direttamente in cassa, costo 10 euro con prima consumazione inclusa.

SABATO 19 OTTOBRE – Tra l’urban pop e un nuovo indie cantautorale si muove il protagonista del terzo sabato di ottobre al teatrino. Andrea Marano in arte Methos è un cantautore classe 2003, nato a Siracusa ma con base a Livorno, sua città di residenza, dove nel 2016 è cominciato il suo artistico. Tra il 2017 e il 2020 ha partecipato a concorsi di vario tipo come One Shot Game dell’etichetta discografica Honiro Label, vari concerti in giro per l’Italia. Tra il 2020 e il 2021 ha pubblicato progetti su tutte le piattaforme digitali lavorando da indipendente, inoltre ha partecipato al Tour Music Fest, al Video Festival Live e al Premio Fiuggi Sound arrivando alle soglie della finalissima. Tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, quindi, Methos ha formato una band di giovani professionisti con cui si diletta a organizzare live studiati per intrattenere e coinvolgere al massimo il pubblico. Ha spaziato tra vari generi nel corso degli anni, scrivendo testi che sono prettamente romantici: narrano del quotidiano, come semplici dettagli di tutti giorni ma visti con la prospettiva tenera e spesso malinconica dell’artista.

Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30. Biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 10 euro più d.p.. A seguire a seguire dj-set a cura di My Generation per ballare fino a tarda notte con Gaew, Trouble Kidd, Matteino Dj e Tommy; biglietti acquistabili direttamente in cassa, costo 10 euro con prima consumazione inclusa.

IL SERVIZIO TAXI – È stato rinnovato l’accordo tra il The Cage ed il Consorzio Taxi Livorno per offrire un servizio di trasporto a prezzo concordato. Nelle serate del venerdì e sabato i pulmini taxi saranno a disposizione con queste tariffe: 18 euro fino a 4 persone e 24 euro fino a 8 persone partendo dalla stazione di Piazza Grande. Per chi volesse prendere il taxi da una qualsiasi altra zona della città il supplemento è di 2 euro. Il numero da chiamare è 0586/883377.

3914698808 (WhatsApp)

www.thecagetheatre.it

