Al The Cage i Cripple Bastards e Iside

Venerdì Arrivano al The Cage i Cripple Bastards, il gruppo italiano fondato ad Asti nel 1988 da Giulio The Bastard e Alberto The Crippler con l’intento di unire lo spirito dell’hardcore italiano con l’estremismo del fastcore/grindcore. Caratterizzati da testi duri e polemici, spesso in italiano, e dal forte interesse per il cinema thriller italiano anni ‘70 e ‘80, i Cripple Bastards si distinguono da subito per uno stile unico che mescola influenze hardcore, punk e noisecore; in breve tempo diventano una vera e propria cult band del grind mondiale. La formazione a due membri delle origini si allarga nel corso degli anni, fino alla definizione attuale che vede Giulio The Bastard alla voce, Der Kommissar alla chitarra, Schintu The Wretched al basso e Raphael Saini alla batteria. La discografia include cinque demotape, innumerevoli EP, singoli e split: il primo album, Your Lies in Check, arriva nel 1996. Sono però i successivi due album, Misantropo a senso unico del 2000 e Desperately Insensitive del 2003, a ottenere un ottimo successo commerciale e di critica e consacrare la band nel panorama musicale alternativo italiano e nella top 20 della discografia grindcore europea di tutti i tempi. Dal 1992 i Cripple Bastards si esibiscono in concerti e festival internazionali, condividendo il palco con noti gruppi metal e hardcore; la loro ultima opera, La fine cresce da dentro, è del 2018 ma negli ultimi cinque anni i Cripple Bastards hanno continuato a calcare i palchi di tutta Italia, a dimostrazione di quanto la loro fiamma ribelle bruci ancora intensamente. In apertura saranno sul palco del teatrino i Load Rejection. Apertura cancelli ore 21:00, inizio concerto ore 22:30. Biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 15 euro. A seguire dj-set a cura di Robetta Party per ballare e divertirsi fino a tarda notte. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

Sabato 18 novembre – Torna il sabato targato My Generation, in collaborazione con la fiorentina Musicus Concentus, per supportare e promuovere i giovani talenti musicali italiani e al teatrino di Villa Corridi arrivano gli Iside, una band di giovanissimi ragazzi bergamaschi. Loro sono Dario Pasqualini, Daniele Capoferri, Dario Riboli e Giorgio Pesenti e il loro legame affonda le radici ai tempi della scuola, negli stretti corridoi scolastici che li hanno visti prima conoscersi, e poi diventare inseparabili. La loro musica risente di stili e influssi diversi e ogni componente del gruppo dà il proprio contributo: gli ascolti e gli spunti variano da Brockhampton e Slowthai, da Yves Tumor ai Gorillaz. Questo stile insolito e creativo ha catturato l’attenzione di Spotify, che nel 2020 ha selezionato la band di Bergamo per Radar Italia, il programma della piattaforma musicale che supporta i talenti emergenti della scena musicale italiana. Nella primavera del 2021 esordiscono con l’album Anatomia Cristallo, seguito dai singoli Margherita v11 e Pastiglia v7, a cui si aggiunge Mostro v1. Un anno dopo pubblicano Luna nera, dimostrando una notevole evoluzione nel loro stile musicale. Nel 2023 arriva In Memoria (Epic Records/Sony Music Italy), un concept album che si annuncia come un nuovo capitolo audace e riflessivo nel viaggio musicale degli Iside ed esplora con profondità l’alienazione nell’odierna provincia italiana, meccanica e solitaria, dove non c’è spazio per l’immaginazione. Iside però non sono solo studio e registrazione: il loro talento ha raggiunto i palchi più prestigiosi, inclusi il Concerto del Primo Maggio a Roma e il Miami Festival. Forti del successo dell’ultima estate gli Iside si preparano a conquistare il pubblico dei live club italiani con il loro In Memoria Club Tour, un viaggio che promette un’esplosione di energia e sperimentazione e che porterà una tempesta di chitarre elettriche e sintetizzatori in alcuni dei locali più rinomati d’Italia. Apertura cancelli ore 22:00, inizio concerto ore 22:30. Biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 10 euro. A seguire, come ogni sabato e fino a tarda notte My Generation Cage Night Party; biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

