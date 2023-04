(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA

Al The Cage il KeepOn Live Fest, meeting dei “pro” della musica dal vivo

Il KeepOn LIVE Fest 2023, patrocinato dalla Regione Toscana e dalla Città di Livorno, si terrà il 19 e il 20 aprile a Livorno, a due passi dal mare, nella suggestiva cornice del The Cage, uno dei live club più importanti e longevi d'Italia

A quasi un anno dal traguardo del riconoscimento in Gazzetta Ufficiale del lavoro operato dai Live Club italiani nella promozione, diffusione e sostegno della musica dal vivo da parte delle commissioni Cultura e Lavoro del Senato della Repubblica per il quale si era spesa in una lunga battaglia, l’associazione KeepOn LIVE torna a riunire gli operatori della musica dal vivo con una due giorni di confronto, formazione e spettacolo (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro in alto in pagina per consultare il programma). Il KeepOn LIVE Fest 2023, patrocinato dalla Regione Toscana e dalla Città di Livorno, si terrà infatti il 19 e il 20 aprile a Livorno, a due passi dal mare, nella suggestiva cornice del The Cage, uno dei live club più importanti e longevi d’Italia, che ha appena festeggiato i suoi 20 anni di attività ed è sito nel piccolo teatro di un edificio storico adiacente a un parco pubblico cittadino.

Anche quest’anno il meeting-evento del KeepOn LIVE Fest riunirà i gestori e i direttori artistici dei locali italiani e dei festival di musica dal vivo originale appartenenti all’associazione, oltre a tutti quegli spazi di musica dal vivo che vorranno condividere un’occasione di scambio e confronto in presenza coi colleghi di tutt’Italia. In particolare, il KeepOn LIVE Fest si distingue per essere un meeting specifico per i club e i festival, mettendoli al centro e discutendone problemi e necessità, con un confronto diretto con le istituzioni nazionali.

«La musica è oggetto culturale di ogni comunità da sempre, artefatto che essa produce per rispecchiarsi e trovare significati nuovi per raccontare di sé, attraverso i linguaggi che di volta in volta insegue – spiega Davide Fabbri, Presidente di KeepOne LIVE -. In aggiunta, la musica dal vivo porta con sé il connotato rituale di un evento, di una situazione multisensoriale che accade una volta per tutte e non è in alcun modo replicabile. Perché ciò avvenga occorrono naturalmente i luoghi, la dimensione spaziale che rende possibile tutto questo, siano essi stabili o temporanei. I live club e i festival che KeepOn LIVE rappresenta (circa il 70%) sono di fatto le infrastrutture che rendono possibile lo spettacolo dal vivo, e tornano a incontrarsi di nuovo in presenza dopo anni di astinenza e mesi di inflazione del suono. Un momento realmente significativo dove al centro della scena c’è la musica preformata, concetto familiare ma che non perde di magia».

Il programma prevede incontri di formazione, scambi di conoscenze e buone pratiche, workshop e incontri professionali fra operatori, sponsor e agenzie: molti i temi interessanti anche per un pubblico di student* in music business, dalle sfide sui nuovi approcci per l’ingaggio e il coinvolgimento dei pubblici, all’analisi del contesto economico e del suo impatto sui cachet artistici e sui costi energetici, passando per i temi del diritto d’autore, dei rapporti fra Siae e Lea e dell’inclusività (la due giorni avrà una programmazione gender balance).

Non mancheranno i concerti serali, che vedranno esibirsi la sera di mercoledì 19 Emma Nolde, Lepre e Miglio (vincitrice dell’edizione 2022 di Musica da Bere); oltre a questi, il meeting ospiterà 12 showcase pomeridiani, con le esibizioni di alcuni fra i migliori nomi emergenti del panorama nazionale. Tutto questo seguendo il solco di una tradizione che ha visto esibirsi negli anni al KeepOn LIVE Fest nomi di gruppi e artisti che poi hanno fatto il grande salto: dai Pinguini Tattici Nucleari a Diodato, da Brunori a Levante e poi Calcutta, Thegiornalisti, La Rappresentante di Lista e molti altri.

Quello della musica dal vivo è un settore che vanta oggi oltre 7 milioni di presenze a livello nazionale e che fornisce lavoro a circa 30.000 professionisti assunti direttamente e a oltre 200.000 professionisti assunti indirettamente tra artisti, uffici stampa, agenzie di concerti e di marketing (dati KeepOn LIVE riferiti alla stagione indoor e outdoor 2016/2017). La consapevolezza primaria al centro di tutto il lavoro di KeepOn LIVE è che la musica dal vivo sia uno dei pilastri fondamentali dell’industria discografica: i palchi dei club e dei festival sono infatti i luoghi primari dove gli artisti emergenti possono crescere, grazie al confronto vivo e palpabile coi propri pubblici. Per questo meritano tutto il supporto possibile.

Nata quasi venti anni fa come primo circuito nazionale per mettere in rete i live club e i festival, KeepOn LIVE è a oggi la più importante e ampia associazione di categoria per spazi di musica live originale italiana, dialoga con oltre 200 realtà che hanno all’attivo 31460 concerti annui e hanno portato sul palco 44096 artisti. La sua rete unisce tutto il territorio nazionale e ha dimensione internazionale essendo membro di Live DMA, l’Associazione Europea degli spazi di musica dal vivo co-fondata dalla Commissione Europea. Da qui l’impegno costante per il riconoscimento del valore della musica dal vivo e degli spazi dove viene programmata: solo sostenendo tutta la filiera si può far vivere la musica all’interno del suo ambiente naturale, quello dei palchi e delle performance live.

Prevendita biglietti su DICE, main partner di KeepOn LIVE. Per informazioni e aggiornamenti keeponlivefest.it

