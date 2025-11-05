Al The Cage il ritorno degli Studio Murena e Ultima Mano

Venerdì 7 novembre torneranno al The Cage gli Studio Murena per presentare il nuovo disco con il Notturno Club Tour 2025; sabato 8 novembre terzo appuntamento di My Generation con i livornesi Ultima Mano.

Tornano sul palco del The Cage gli Studio Murena, il sestetto milanese che ha ridefinito i confini della scena musicale italiana con un mix originale e visionario di jazz, elettronica e rap. A due anni di distanza dal concerto al teatrino realizzato in collaborazione con l’associazione fiorentina Musicus Concentus nell’ambito della rassegna My Generation, gli Studio Murena tornano a Livorno con il tour Notturno Club Tour 2025, uno spettacolo sonoro totalizzante che presenterà dal vivo il nuovo album Notturno, uscito il 9 maggio scorso per Island Records e prodotto da Tommaso Colliva.

Con Notturno la band si spinge oltre, cesellando un suono fluido e magnetico dove jazz, hardcore rap ed elettronica si fondono in undici tracce intense e stratificate segnando una nuova maturità espressiva. Il disco è impreziosito dalle collaborazioni con Fabrizio Bosso, Willie Peyote, Riccardo Sala, Valeria Perdonò, Rodrigo D’Erasmo, Mezzosangue e il misterioso 24kili. È un lavoro che suona a cuore aperto, in cui sentimenti, disillusioni, rabbia e consapevolezza si intrecciano in una narrazione sincera e tagliente, capace di restare fedele all’identità della band pur avvicinandosi alla forma canzone.

Il progetto nasce nel 2018 a Milano, e da allora gli Studio Murena si sono affermati come uno dei nomi più innovativi del panorama nazionale. Dopo il promettente esordio, il gruppo ha calcato i palchi dei principali festival italiani e internazionali fino a condividere la scena con artisti come Jamiroquai, Nu Genea, Red Hot Chili Peppers e Loyle Carner. Apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30. Biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 15 euro + diritti di prevendita. A seguire, per stare insieme e ballare fino a tarda notte dj-set a cura di Robetta Party e Belli Stonati; biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

SABATO 8 NOVEMBRE – Arriva per la prima volta sul palco del The Cage l’energia cruda e autentica degli Ultima Mano, band livornese che porta sul palco un crossover esplosivo in cui rap, metal e punk si fondono in un suono viscerale e diretto. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’associazione fiorentina Musicus Concentus nell’ambito della rassegna My Generation, il progetto che sostiene la nuova musica dal vivo e gli artisti in rampa di lancio, nel tentativo di avvicinare e coinvolgere un pubblico di giovani e giovanissimi.

Nati nel 2019 dall’incontro di Sole Filippi (basso), Andrea Cacciapuoti (chitarra) e Lorenzo Alessi (batteria), gli Ultima Mano completano la formazione nel 2020 con Aleandro Volpi (voce) e Luca Pisani (chitarra), definendo un’identità sonora ruvida e magnetica, tutta made in Livorno. Il gruppo si muove nell’area del crossover più genuino, con riferimenti che spaziano dai Rage Against The Machine ai Linea 77, dai Refused ai NOFX: una miscela di rabbia, groove e consapevolezza che trova la sua forza nella dimensione live.

In soli tre anni, la band si è costruita una reputazione nella scena underground di Livorno, Pisa e Firenze, calcando palchi come Surfer Joe, ex Caserma Occupata, Ultravox Firenze e MayDay Festival, dove ha condiviso la line-up con Tossic e Malasuerte FiSud.

Con testi diretti, riff che graffiano e un’attitudine sincera e potente, gli Ultima Mano promettono una serata ad alta intensità: pura adrenalina sonora, senza filtri e senza compromessi. Apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30. Biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 10 euro + diritti di prevendita. A seguire, come ogni sabato che si rispetti, dj-set a cura di My Generation; biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

