Al The Cage la data zero del nuovo tour di Ditonellapiaga

Parte da Livorno il 22 novembre la nuova tournée di Ditonellapiaga, cantautrice innovativa e camaleontica che grazie a una grande versatilità riesce ad incarnare le articolazioni più svariate dell’animo femminile

Parte da Livorno il 22 novembre la nuova tournée di Ditonellapiaga, cantautrice innovativa e camaleontica che grazie a una grande versatilità riesce ad incarnare le articolazioni più svariate dell’animo femminile. Il The Cage accoglierà infatti la data zero del Flash Club Tour 2024, con cui l’artista porterà in una manciata di selezionati club italiani le hit del passato e i nuovi brani di Flash, il progetto discografico pubblicato nel maggio scorso per BMG/Dischi Belli. Dopo Livorno, Margherita Carducci – questo il suo nome all’anagrafe – si esibirà a Torino, Milano, Bologna e Roma: il teatrino di Villa Corridi si conferma così, ancora una volta, un punto di riferimento all’interno del circuito nazionale della musica dal vivo. Nata a Roma nel 1997, Ditonellapiaga esordisce con l’etichetta BMG/Dischi Belli nel 2020 grazie alla cover di Per un’ora d’amore dei Matia Bazar, a cui seguono i fortunati singoli Morphina e Spreco di potenziale, che ottengono un discreto successo e che ad oggi vantano centinaia di migliaia di ascolti e visualizzazioni. Nel 2022 arrivano il singolo Non ti perdo mai, scritto con Fulminacci, e il primo album, Camouflage, con cui la cantautrice vince la Targa Tenco come miglior opera prima; sempre nello stesso anno partecipa al Festival di Sanremo con il brano Chimica, in coppia con Donatella Rettore. Nei due anni successivi fioccano le collaborazioni, dai Coma_Cose a Fulminacci, Elodie, Willie Peyote e Ornella Vanoni. Il secondo e ultimo album dell’artista romana, Flash, è un coinvolgente viaggio sonoro in dieci tracce (di cui sei inediti) che catturano frammenti di vita di personaggi poliedrici e conducono l’ascoltatore in un gioco di contrasti tematici ed espressivi, con melodie che spaziano dall’urban pop alla dance, passando per le ballad e le atmosfere più intime e raccolte: “Qui dentro c’è tutto ciò che ho combinato in questi mesi – spiega Ditonellapiaga – ci ho messo il cuore, il fegato, la mia testa dura come il marmo e anche qualche movimento di bacino a piacimento. È venuto fuori questo intruglio, non so se sia buono da mangiare, ma da ascoltare mi piace tantissimo”. Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili su Ticketone al costo di 25 euro più i diritti di prevendita. A seguire il venerdì di Robetta Party con dj-set per ballare tutti insieme fino a tarda notte. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

SABATO 23 NOVEMBRE – Grazie alla collaborazione tra The Cage e Musicus Concentus arriva sul palco del teatrino il progetto artistico di Ozone Dehumanizer, rapper e produttore italiano che da circa dieci anni traduce in musica la rabbia, l’angoscia e lo spaesamento di un’intera generazione. La rassegna di My Generation, pensata dalle due realtà culturali toscane per mettere alcuni artisti in rampa di lancio, supportare la musica dal vivo e avvicinare un pubblico sempre più giovane, porterà a Livorno un artista sporco e conturbante, che sotto una superficie di testi crudi e angoscianti nasconde la sensibilità e la profondità necessarie per dare voce al nichilismo e alla disillusione prodotti da questa società alienata. Nei suoi pezzi Ozone parla di morte, suicidio, malattia mentale, dipinge ed esalta la violenza più feroce per poi irrompere nel testo con struggenti pennellate di luce e dolcezza, dando concretezza alla spaccatura profonda tra le illusioni e la realtà, tra la spinta all’incanto e la rassegnazione. Il suo è un rap che varia e passa da brani rap-hardcore con influenze death-rap, a canzoni crossover e pezzi black metal. Oltre alla musica, Ozone si occupa in prima persona del comparto estetico dei suoi dischi e del suo merchandising. Ama ricordare che a causa di un incidente biochimico ha sviluppato una copia di sé stesso composta da pelle, capelli e ossa che si muove insieme a lui e che di solito fa accarezzare ai fan a fine concerto. Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili su TicketSms a partire da 11 euro. A seguire, come ogni sabato e fino a tarda notte, dj-set a cura di My Generation; biglietti acquistabili in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

IL SERVIZIO TAXI – È stato rinnovato l’accordo tra il The Cage ed il Consorzio Taxi Livorno per offrire un servizio di trasporto a prezzo concordato. Nelle serate del venerdì e sabato i pulmini taxi saranno a disposizione con queste tariffe: 18 euro fino a 4 persone e 24 euro fino a 8 persone partendo dalla stazione di Piazza Grande. Per chi volesse prendere il taxi da una qualsiasi altra zona della città il supplemento è di 2 euro. Il numero da chiamare è 0586/883377.

