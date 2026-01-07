Al The Cage la prima data nel 2026 degli Shandon e la nuova tribute band dei Metallica

Venerdì 9 gennaio il graditissimo ritorno degli Shandon, band iconica della scena punk italiana, mentre sabato 10 gennaio è il turno dei Damage, Ink., livornesissima e potentissima tribute band dei Metallica

VENERDÌ 9 GENNAIO – Chi ricorda brani come Evoluzione, Ruvida o Questosichiamaska? Salto indietro tra fine anni ’90 e i primi anni 2000, quando la scena punk italiana era di un certo spessore e tra i gruppi che andavano per la maggiore c’erano anche gli Shandon, pronti a tornare dopo un bel po’ di tempo sul palco del The Cage per un concerto esplosivo, danzereccio, ribelle. Occasione da non perdere non solo per i ventenni di allora, ma anche per quelli di oggi, che potranno saltare e ballare al ritmo di un sound che trascina, entra in testa e coinvolge dalla prima all’ultima nota che la band lombarda suonerà per il pubblico. Formatisi nel 1994, gli Shandon sono diventati immediatamente una presenza significativa nella scena punk. Nel corso degli anni, hanno suonato con molte leggende del genere, tra cui NOFX, Green Day, Offspring, Bad Religion, Pennywise, Skatalites, Ska-P, e più recentemente, Less Than Jake, Millencolin e Mad Caddies in Germania. La band si è sciolta nel 2005 e poi si è riformata nel 2016 con nuova energia e forza. Dal 2016 ad oggi, ha pubblicato due album, un EP e due Best Of ri-registrati per celebrare i 25 anni e, dopo la pandemia, i 30 anni della band. Questi progetti hanno incluso 40 ospiti internazionali che hanno partecipato alle nuove versioni delle vecchie canzoni. In cantiere pare ci sia un nuovo album, ma intanto prosegue il Social Suicide Tour, che passa dal teatrino per la prima apparizione live del gruppo nel 2026 ed è scaturito dal disco, Social Suicide appunto, pubblicato nel 2025. Sarà di fatto il piatto portante del concerto di questo venerdì 9 gennaio al live club labronico. In apertura l’hardcore dei D-Rod. Porte aperte alle 22 e inizio live previsto per le 22.30, con biglietti al costo di 12 euro + diritti di prevendita. E dopo il concerto, la serata del teatrino proseguirà con il dj-set a cura di Robetta Party; i biglietti sono acquistabili direttamente in cassa a 10 euro con prima consumazione inclusa.

SABATO 10 GENNAIO – Nati a Livorno nel dicembre 2024 quasi per gioco, come scusa per festeggiare il compleanno di uno dei membri, i Damage, Ink. sono l’esempio perfetto di come le cose migliori inizino spesso senza grandi piani. Quella che doveva essere una serata tra amici tra riff e birre si è trasformata in pochissimo tempo in un progetto vero, strutturato e maturo, capace di imporsi fin da subito all’interno della scena delle tribute band metal. Non la classica band che si limita a “rifare” i brani del gruppo che vuole omaggiare, in questo caso i Metallica. L’approccio dei Damage, Ink. è viscerale, diretto, quasi fisico. Ogni pezzo viene suonato con rispetto assoluto per l’originale, ma anche con la consapevolezza di chi quel repertorio lo conosce a fondo e lo vive come parte della propria identità musicale. Sul palco non c’è imitazione sterile, ma la restituzione potente e sincera di un patrimonio che ha segnato intere generazioni. Nonostante il progetto sia giovane e i live all’attivo siano ancora relativamente pochi, l’impatto della band è tutt’altro che acerbo grazie alla forte intesa e all’esperienza dei singoli musicisti, tutti attivi su altri progetti e molto conosciuti in città: il cantante Fabrizio “Orso” Marconi, il chitarrista Francesco “The Viking” Caprina, il bassista Lorenzo “The Doc” Mattera, il chitarrista Gabriele “Axeman” Urzi e il batterista Alessandro “Demone” Lera. Ogni elemento della band contribuisce a un equilibrio che funziona e i concerti dei Damage, Ink. sono un concentrato di volume, energia e coinvolgimento totale in cui lasciarsi condurre attraverso alcuni dei capitoli più iconici della storia del metal, senza pause e senza compromessi. Un concerto imperdibile per gli amanti dei Four Horsemen di San Francisco, perché quando la passione è reale, si sente. E i Damage, Ink. ce la fanno sentire tutta. Porte aperte alle 22 e inizio live previsto per le 22.30, con biglietti a partire da 11 euro. Dopo il live, fino a tarda notte il consueto appuntamento con il sabato di My Generation, dj-set con biglietti acquistabili direttamente in cassa a 10 euro con prima consumazione inclusa.

