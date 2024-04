Al The Cage l’arte di Lucamaleonte. E nel weekend arrivano il tour del Piotta e Emergenza Festival

L’ingresso del teatro Mascagni di Villa Corridi cambia look: a quattordici anni dal trasferimento del The Cage in via del Vecchio Lazzeretto l’ampio muro esterno adiacente ai cancelli del live club si riempirà di luce e di colore grazie alle mani dello street artist romano Lucamaleonte, che insieme a un gruppo di giovani adolescenti darà nuova vita a un altro muro livornese. L’iniziativa è parte di Citizen Art – Il valore della cittadinanza attiva attraverso la street art, il progetto che da settembre scorso ha permesso la realizzazione di alcuni percorsi artistici in città, offrendo occasioni di formazione e confronto giovanile: «Con un approccio basato sull’apprendimento, sull’azione e sull’utilizzo delle tecniche di mediazione artistica, i partecipanti al progetto hanno potuto esplorare il contesto pubblico, realizzando infine un intervento concreto» spiega Ilaria Tamalio di MuraLi.

Dal 22 al 26 aprile, l’artista Lucamaleonte sarà quindi impegnato a dipingere il muro esterno del live club livornese insieme a un gruppo di adolescenti: l’iniziativa concluderà il progetto nel suo complesso e permetterà di valorizzare e rigenerare l’area di via del Vecchio Lazzeretto, luogo amato e frequentatissimo dai cittadini livornesi di tutte le età. Il progetto sarà realizzato in compartecipazione con il Comune di Livorno e grazie al contributo della Cooperativa LINC e dell’associazione MuraLi Diamo colore alla città, oltre che al sostegno dell’Associazione Culturale The Cage e al supporto tecnico di Sikkens Colour, Non solo Bagno, Borgo Burger e Villa Liburnia. L’associazione MuraLi sarà presente al The Cage la sera del 24 aprile, durante il concerto dei Modena City Ramblers, con un proprio stand.

L’ARTISTA – Lucamaleonte nasce a Roma nel 1983. Inizia le sue prime opere sui muri della capitale nel 2001 e dopo un breve inizio con poster e adesivi, ben presto la sua attenzione si sposta sulle opere su tela. La continua ricerca lo ha portato a perfezionare la cosiddetta tecnica dello stencil, che lo ha reso un artista dallo stile inconfondibile, uno dei pochi al mondo che utilizza mascherine e vernice per realizzare stencil multilivello molto elaborati e caratterizzati da una sovrapposizione di numerosi strati di colore. Le mostre personali e collettive che ha collezionato dal 2004 a oggi sono oltre cinquanta, da Milano a Melbourne e Adelaide, passando per Berlino, Parigi, e New York. Con il collettivo francese Stencil History X ha esposto nelle principali capitali europee, da Londra a Barcellona. Lucamaleonte è anche promotore della street art internazionale e insieme a Sten e Lex ha ideato e curato le tre edizioni del Festival International Poster Art a Roma. Negli ultimi anni ha incrementato l’attività di illustratore e pittore, collaborando con diversi marchi, dall’alta gioielleria all’abbigliamento sportivo, fino a progetti editoriali con LaTerza, L’Espresso, Gorilla Sapiens Edizioni. Ha inoltre preso parte all’esposizione itinerante Twenty Street Artists, commissionata dai Green Day, per la quale è stato chiesto a ciascuno dei venti artisti incaricati di creare un dipinto che si basasse su una canzone del loro album 21st Century Breakdown. Lucamaleonte è stato anche tra gli invitati al Cans Festival a Leake Street organizzato da Banksy a Londra nel 2008.

VENERDÌ 19 APRILE – A venticinque anni dal singolo Supercafone, che lo rese all’improvviso protagonista indiscusso di tutte le radio italiane nell’estate del 1999, Tommaso Zanello in arte Piotta porta sul palco del The Cage il tour promozionale del nuovo album, Na notte infame. Il disco è uscito il 1° marzo scorso in tutte le piattaforme digitali, in CD e vinile, ed è pubblicato da La Grande Onda e distribuito da Altafonte e A1. È il decimo in studio e prende tutta l’ispirazione da un fatto doloroso e intimo, quello della morte prematura del fratello maggiore Fabio. Fabio Zanello, apprezzato scrittore e saggista, aveva firmato molti dei testi del Piotta e la prima traccia del nuovo album si apre proprio con i suoi versi e la sua voce. L’album è un percorso nel districato labirinto emotivo di un rapporto fra fratelli, segnato sì dalle vicissitudini personali ma anche da fatti che hanno avuto un impatto generazionale: dagli anni di piombo all’Italia campione del Mondo, dal boom degli anni novanta al crollo del Muro di Berlino, dalle controculture degli anni settanta alla nascita dell’hip-hop italiano. Il rap del Piotta diventa più introspettivo e consapevole che mai, nel disco come nei live. Al disco si è aggiunta la pubblicazione di Corso Trieste, il primo libro del rapper romano, scritto con il fratello Fabio a quattro mani, come il disco: il romanzo sarà disponibile in tutte le librerie per La Nave di Teseo.

Il tour del Piotta è partito il 15 marzo scorso dal Viper di Firenze e vede una formazione rinnovata, con il compositore Francesco Santalucia a piano, synth e chitarra, Augusto AKU Pallocca al sax, Claudio Cicchetti alla batteria e alle percussioni, e il sound engineer Cristiano Boffi. L’appuntamento al Cage è previsto alle ore 22:00 per l’apertura cancelli, inizio concerto alle 22:30; biglietti disponibili su TicketSms e TicketOne. A seguire dj-set per divertirsi e stare insieme fino a notte fonda a cura di Robetta Party, biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

SABATO 20 APRILE – Sul palco del The Cage arrivano i sei artisti che sfideranno durante la quarta serata eliminatoria di Emergenza Festival: a partire dalle 20:00 si esibiranno Mother’s Well, Aisling, SeeD, Gam, MASU, Krai. I partecipanti avranno, come sempre, 25 minuti di live set in cui si giocheranno la possibilità di avanzare alle fasi successive. Il famoso contest musicale mondiale, organizzato dal 1992 dall’associazione internazionale Emergenza Live Music, è giunto alla 31esima edizione ed è l’occasione più importante per i giovani artisti emergenti per vincere una produzione professionale e un tour sponsorizzato, oltre a strumenti musicali e materiale tecnico. Le prossime serate eliminatorie al teatrino di Villa Corridi saranno martedì 30 aprile e venerdì 3 maggio. Chi supererà le finali locali passerà alla finale nazionale, ai Magazzini Generali di Milano a fine giugno, e tutti i vincitori delle finali nazionali suoneranno ad agosto alla finale internazionale in Germania, al Taubertal Festival, davanti a un vastissimo pubblico, condividendo il palco con musicisti di fama mondiale. L’appuntamento è a partire dalle 20:00; i biglietti sono acquistabili direttamente in cassa al costo di 15 euro. A seguire, come ogni sabato, dj-set british e indie rock a cura di My Generation – Cage Night Party. Biglietti acquistabili direttamente in cassa, ingresso 10 euro, prima consumazione inclusa.

