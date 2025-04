Al The Cage l’elettro-etno-pop di Elasi e torna Emergenza Festival

Venerdì 11 aprile arrivano sul palco le atmosfere oniriche e lunari del tour di Elasi, mentre sabato 12 aprile proseguono le eliminatorie di Emergenza Festival

Venerdì 11 aprile– Arriva al The Cage Elisa Massara, in arte Elasi, cantautrice, compositrice e producer con alle spalle una formazione di chitarra classica al Conservatorio di Alessandria, sua città natale, e un apprendistato di produzione e composizione a Los Angeles. Grande amante delle sonorità più esotiche e sempre alla ricerca di novità scovate in paesi lontanissimi, Elasi ha sviluppato un proprio originale percorso musicale che l’ha portata ad abbracciare un sound fluido e variopinto, uno stile dai confini indefiniti che conduce l’ascoltatore attraverso mondi immaginari. Una musica che nei due Ep Campi Elasi (2020, Sugar Music) e Oasi Elasi (2022, Trident Music/Capitol Records) è riuscita a far esplodere vere e proprie stroboscopiche matrioske di stili e a costruire metropoli di sintetizzatori sfavillanti. Un esotico e fresco magnetismo sonoro, un viaggio che mescola pop, elettronica e contaminazioni globali anche grazie all’uso sapiente degli strumenti musicali più curiosi e singolari che Elasi è solita scovare nei mercatini, o nei suoi lunghi viaggi alla scoperta di paesi e culture diverse. Non mancano nemmeno le collaborazioni, che spaziano da artisti come Rocco Rampino, Populous, Meryem Abouloafa, Eva De Marce e Noha a grandi brand come Cartier, Havaianas, Nike, Tommy, per cui Elasi fa sound design e produce brani. Come se non bastasse, Elasi ha un programma tutto suo a Radio Raheem, in cui mixa brani di musica etnica ed elettronica che vengono da tutto il mondo, ed è fondatrice di Poche Cltv, il primo network italiano di produttrici. Da qualche settimana è uscito Elasir (Trident Music), il nuovo disco dell’artista alessandrina, che suona proprio come un vero antidoto alla noia e alla tristezza, una pozione preziosa a cui abbeverarsi per emergere dagli abissi più profondi e farsi condurre alla scoperta di atmosfere salvifiche, oniriche e lunari. Ed è proprio con questo sound immaginifico e visionario che la cantautrice sarà al teatrino di Villa Corridi. Apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30. Biglietti in prevendita su TicketSms al costo di 12 euro, più i diritti di prevendita. A seguire il dj-set del venerdì a cura di Robetta Party: in consolle Andrea Carpina per tenerci compagnia e farci divertire fino a tarda notte. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

Sabato 12 aprile – Proseguono al The Cage le selezioni di Emergenza Live Music, il concorso musicale internazionale nato nel 1992 e arrivato quest’anno alla sua trentaduesima edizione. Questo sabato si esibiranno sette progetti musicali e a salire sul palco saranno Plumeria (21:00), Maya’s Veil (ore 21:30), Menura (22:00), Cinus (22:30), Maria Luiza (23:00), Paperbacks (23:30), Giulia Bove (24:00). Anche questo sabato la valutazione dei progetti musicali sarà affidata al pubblico del teatrino, che sarà presente durante il live. Il The Cage, fortemente impegnato nella promozione della musica dal vivo e nel sostegno ai giovani artisti emergenti, ospita da sempre questo festival internazionale, che in questa sua 32esima edizione porterà sui palchi di tutto il mondo oltre tremila progetti musicali, di cui 250 nel nostro paese, tra gruppi e singoli. Le selezioni del concorso offriranno la possibilità di esibirsi in veri e propri concerti, dalla durata di 25 minuti per ogni artista. I vincitori delle selezioni regionali potranno suonare ai Magazzini Generali di Milano per la Finale Nazionale Italiana, prevista per giugno prossimo; i vincitori della Finale Nazionale Italiana accederanno a loro volta alla Finale Mondiale, che come da tradizione si terrà al Taubertal Festival, in Germania davanti a un pubblico di oltre 20mila persone. Come ogni anno, e le giurie sono rappresentate da alcuni grandi nomi come Metatron/INRI, Thaurus, Sony, Krishna Music, BMG, Warner, SlipTrick, Universal, RustBlade. La prossima serata eliminatoria al teatrino di Villa Corridi sarà sabato 26 aprile e l’appuntamento con la finale è previsto per sabato 17 maggio. Apertura porte ore 20:30, biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 15 euro. A seguire, come ogni sabato, dj-set british e indie rock a cura di My Generation – Cage Night Party. Biglietti acquistabili direttamente in cassa, ingresso 10 euro, prima consumazione inclusa.

