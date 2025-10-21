Al The Cage l’elettronica dei C.Y.B. e la prima sul palco degli Holler

A meno di un anno di distanza tornano sul palco del The Cage i C.Y.B., acronimo per Cyborg Bees. Dopo aver sorvolato numerosi palchi nei mesi estivi, il ronzio del loro nome è pronto ad atterrare nuovamente al teatrino di Villa Corridi per presentare in anteprima il nuovo album. Il loro suono è un viaggio sonoro immersivo e caleidoscopico che sfugge a ogni facile etichetta, in costante dialogo tra tradizione e innovazione. Ogni brano dei C.Y.B è un piccolo laboratorio in cui la tradizione incontra l’innovazione, il calore dell’analogico dialoga con l’imperturbabilità del digitale, e l’improvvisazione jazz si innesta in architetture ritmiche tipiche del clubbing contemporaneo.

Nato in piena pandemia, questo interessante progetto musicale è cresciuto negli anni fino a diventare una delle realtà più interessanti della nuova scena elettronica della costa. La band è composta da Massimo Gemini (sassofono tenore, baritono e contralto, tastiere, voce), Luca Pasquadibisceglie (LPDB) (batteria, percussioni, programmazione elettronica e mastering), Samuele Vergili (DJ, programmazione elettronica, maestro di Ableton Live), Matteo Pastorelli (chitarra elettrica e baritona) e Fabrizio Balest (basso).

Dal vivo la band sprigiona un’energia contagiosa, fondendo precisione e improvvisazione in uno spettacolo che è al tempo stesso fisico e visionario. Ogni performance è un flusso che cresce, un’esperienza sensoriale dove ogni battito è una scoperta e le influenze senza tempo incontrano paesaggi sonori futuristici e groove ad alta intensità.

Di nuovo sul palco del teatrino di Villa Corridi, i C.Y.B. porteranno la propria firma sonora, un mix inedito di creatività elettronica, jazz e funk, costruito con passione e curiosità. Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili su TicketSms a partire da 10 euro più i diritti di prevendita.

A seguire spazio a Into the groove, nuovo format di musica elettronica ospitato dal The Cage. Nato dalla voglia di rivoluzionare la scena notturna livornese con uno spazio in cui sentirsi liberi e lasciarsi trasportare dalla tech-house, questo nuovo progetto porta in uno dei più importanti live club d’Italia l’idea di Alessandro Tosi, Mattia Dini, Leonardo Venuta, Giorgio Murziani, Lorenzo Martini, Alessio Tintori, Nicola Morelli e Jacopo Poggetti. Biglietti acquistabili direttamente in cassa, ingresso 10 euro con prima consumazione inclusa.

SABATO 25 OTTOBRE – Una band hard rock nata nel 2022 con musicisti talentuosi e di tutto rispetto, con centinaia di migliaia tra visualizzazioni e ascolti sulle principali piattaforme e un primo show ufficiale da mettere in piedi. È questa la ricetta promettente che porterà Terence Holler ad esibirsi con la sua band ufficiale al The Cage, per un primo show dal vivo che si preannuncia succulento. Dopo 31 anni e 13 album con gli Eldritch, il cantante italo-americano, molto conosciuto anche per essere il patron della nota steakhouse Porkeria Bbq, sarà sul palco con gli Holler, nati nel 2022 proprio da una sua idea. La line-up è composta dal tastierista Matteo Chimenti, dal chitarrista già membro della Strana Officina Denis Chimenti, dal bassista Fabio Balest, dall’esplosivo batterista Alex “Demonoid” Lera (ex Exilia) e dal maestro Luca Fuligni alle chitarre ritmiche, ai cori e agli arrangiamenti corali. La band suona una sorta di AOR/hard rock con influenze che spaziano dal progressive all’elettronica, dal jazz al blues, al funky e al pop. Il loro primo album, Reborn, è stato pubblicato nel 2024 da Scarlet Records International e ha ricevuto ottime recensioni e attenzione in tutto il mondo, facendo raggiungere agli Holler un discreto riscontro di pubblico.

Del maggio 2025 è invece Next in Line, il secondo album della band, un piccolo gioiellino per gli amanti del rock e dell’hard rock anni ’80, visto che si caratterizza per un suono più denso e pesante che però non rifugge da punte morbide di orecchiabilità. Insomma, tanta carne al fuoco per la serata di sabato, che sarà un’occasione imperdibile per gustarsi live il frutto della collaborazione di questi sei musicisti di talento e per scoprire la loro forza dal vivo. Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili su TicketSms a partire da 10 euro più i diritti di prevendita.

A seguire, come ogni sabato, dj-set british e indie rock a cura di My Generation – Cage Night Party per ballare e divertirsi fino a tarda notte e per ricordarci sempre che essere giovani non è un crimine. Biglietti acquistabili direttamente in cassa, ingresso 10 euro, prima consumazione inclusa.

Condividi:

Riproduzione riservata ©