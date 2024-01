Al The Cage l’imperdibile ritorno dei Vietnow e le vibes dominicane del rapper 4siento

L’ultima volta sul palco del The Cage risale al 2019: a distanza di cinque anni i Vietnow torneranno a far tremare la collina di via del Vecchio Lazzeretto con una potente scaletta di grandi classici dei Rage Against The Machine

L’ultima volta sul palco del The Cage risale al 2019: a distanza di cinque anni i Vietnow torneranno a far tremare la collina di via del Vecchio Lazzeretto con una potente scaletta di grandi classici dei Rage Against The Machine. Nati nel 2000 nello stesso giorno dello scioglimento dell’iconica band di Los Angeles, i Vietnow sono qualcosa di più di una tribute band, per quanto ufficiale, visto che i quattro musicisti che la compongono sono professionisti di lungo corso e di grande esperienza, tutti impegnati in progetti di ampio respiro e di rilevanza nazionale. Il gruppo è infatti composto dal cantante Fabrizio Orso Marconi (ex Rayo Hormiga), dal bassista Daniele Catalucci (ex La Crus e Sinfonico Honolulu, attualmente bassista di Virginiana Miller e dell’ambasciatore del surf Surfer Joe), dal chitarrista Gabrio Baldacci (attivo con l’ensemble jazz Mr Rencore) e dal batterista Rolando Cappanera (Strana Officina, Tres e fino al 2015 batterista con Appino). Nonostante le loro strade artistiche siano diverse e abbiano portato a carriere anche molto distanti, i quattro non hanno mai abbandonato l’amore per l’energia rabbiosa ed esplosiva del sound dei RATM e da oltre vent’anni continuano a ritrovarsi per celebrarne sul palco tutto il vigore musicale e simbolico. I Vietnow, che già nel nome omaggiano l’invito alla resistenza e alla lotta contro l’oppressione citando il titolo del celeberrimo brano di Zac de La Rocha, Tom Morello e soci, garantiscono un vero e proprio viaggio ad ogni apparizione sul palco e sono capaci di rapire il pubblico per scaraventarlo con forza dentro l’underground combattivo e potente degli anni ‘90. La serata al The Cage sarà anche l’occasione per festeggiare il ventennale della formazione attuale, quella che vede alla batteria Rolando Cappanera. Apertura porte ore 22, inizio concerto 22:30; biglietti disponibili su TicketSms al costo di 10 euro più la prevendita. A seguire, per gli amanti della notte dj-set a cura di Robetta Party; biglietti acquistabili in cassa a 10 euro, prima consumazione inclusa.

SABATO 6 GENNAIO – Per la prima volta sarà sul palco del The Cage il giovanissimo rapper di origine dominicana 4siento: Jose Aristides Paulino Duran all’anagrafe e attivo a livello musicale da 5 anni, 4siento ha iniziato il suo percorso artistico e musicale componendo e registrando i primi brani reggaetton e dembow, in omaggio alle proprie radici caraibiche; il dembow è infatti un genere musicale che ha avuto origine proprio nella Repubblica Dominicana. Grazie alle influenze della trap americana, della drill, dell’hip-hop e del pop, la musica di 4siento si è pian piano affinata, fino ad sviluppare a un sound più melodico e a coprire un ventaglio espressivo più ampio, tanto che l’ultimo brano di 4siento, TikTok, è stato pubblicato il 29 dicembre scorso nientepopodimenoche che per conto di Universal, insieme a Orangle Records e Edition Records. Fondamentale per la crescita del progetto è stato l’aiuto dei due produttori livornesi Giorgio, alias 49Guilty e Luca, alias Seven Saints Studio. L’intento è quello di renderlo più solido, con l’ambizione di restituire agli ascoltatori qualcosa di sempre variegato e originale, lontano dalle etichette e dalla noia: «Confesso che il mio sogno più grande sarebbe quello di portare la lingua italiana in tutta l’America Latina, attraverso le mie canzoni – dice 4siento – sarebbe bellissimo che gli artisti italiani potessero essere capiti senza bisogno di essere ogni volta tradotti». Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30; biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 10 euro più la prevendita. A seguire, come ormai da tradizione del sabato, musica e divertimento fino a tarda notte a cura di My Generation Cage Night Party. Costo del biglietto 10 euro, prima consumazione inclusa.

