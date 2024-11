Al The Cage l’unica tappa toscana degli Starsailor e l’indie “sguaiato” di Cimini

The Cage, venerdì 8 novembre al teatrino di Villa Corridi il brit-rock degli Starsailor. Sabato 9 novembre arriva il nuovo tour nei club di Cimini

Al The Cage arriva la prima data internazionale della stagione con gli Starsailor che portano a Livorno una delle quattro date italiane del tour 2024, Where the Wild Things Grow (gli altri appuntamenti sono a Milano, Torino e Roma). La band, composta dal chitarrista e cantante James Walsh, dal batterista Ben Byrne, dal bassista James ‘Stel’ Stelfox e dal tastierista Barry Westhead, deve il suo nome a uno degli album più famosi del cantautore Tim Buckley, che insieme al figlio Jeff è da sempre grande fonte di ispirazione per i quattro. Gli Starsailor sono una delle band alternative più importanti del panorama rock d’oltremanica, amatissimi dai tanti fan per i testi intensi, le sonorità malinconiche e le ballate inquiete. Nati nei primi anni 2000 sulla scia di quello stesso movimento che portò alla nascita di Coldplay e Travis, gli Starsailor sono diventati famosi anche nel nostro paese con i brani Love is Here e Silence is easy, pubblicati da Chrysalis ed Emi. Silence is easy, in particolare, raggiunse il nono posto in classifica nel Regno Unito ed è stato celebrato nel 2023, a 20 anni dalla sua pubblicazione, con un grande tour europeo. Gli Starsailor hanno lasciato un segno nella storia musicale inglese e, in ventiquattro anni di successi, hanno girato in lungo e in largo con proprie tournée, hanno condiviso il palco con Rolling Stones, James Blunt e The Killers, e hanno fatto da gruppo spalla per la mitica reunion dei Police all’isola di Wight nel 2008. La band torna oggi sui palchi europei presentando Where the Wild Things Grow, l’album uscito nel Febbraio 2024 a 7 anni di distanza dal disco precedente, All This Life. Il disco è la riprova della vitalità assoluta di una band che non ha mai smesso di essere brillante, al passo coi tempi ed enormemente talentuosa. Un’occasione da non perdere per tutti gli amanti del brit-rock: apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30, biglietti acquistabili su TicketSms a partire da 28 euro.

A seguire dj-set a cura di Robetta Party, per ballare tutti insieme e divertirsi fino a tarda notte. Biglietti acquistabili in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

SABATO 9 NOVEMBRE – Grazie alla rassegna My Generation, nata dalla collaborazione tra il The Cage e l’associazione fiorentina Musicus Concentus, arriva al teatrino di Villa Corridi il cantautore calabrese Cimini. A nemmeno un mese dall’uscita del suo ultimo singolo, L’urlo, l’artista arriva a Livorno con il suo Tragico Tour, una tournée lunga e capillare che sta toccando i migliori live club di tutto lo stivale. Il cantautore torna con il Tragico Tour e l’Urlo per offrire al suo pubblico una riflessione sui nostri tempi, una specie di manifesto per una generazione incattivita. «L’Urlo è una preghiera tragica che mi accompagnerà nel mio tour più sguaiato di sempre, è la colonna sonora migliore – spiega l’artista –. Sarà il mantra che accompagnerà il Tragico Tour in tutte le città italiane da ottobre fino a Natale. Una condivisione faccia a faccia dei sentimenti che pervadono questi “tragici anni”. Con la certezza che dopo il Tragico arriverà il Magico». Cantautore con quattro album in studio alle spalle, Cimini è nato a Cosenza nel 1988 ma vive a Bologna dalla fine del liceo. Il successo arriva nel 2017, a quattro anni dal primo disco, con il brano La legge di Murphy, che diventerà un vero e proprio cult per gli amanti dell’indie. Nel 2018 arriva il terzo album, Ancora Meglio, a cui seguirà un tour di oltre cento date nelle principali città italiane. Del 2021 sono invece l’album Pubblicità e il Karaoke Tour, uno spettacolo a metà tra il teatro canzone e un concerto, sotto la regia di Lodo Guenzi. Quella in programma al teatrino di Villa Corridi sarà una vera e propria esperienza in cui il cantautore calabrese anticiperà canzoni nuove e regalerà al pubblico le ballate strappalacrime e le canzoni arrabbiate più famose, da cantare tutti insieme a squarciagola. L’invito per il pubblico è quello di non restare in superficie ma di lasciarsi trasportare dallo spettacolo e godere a pieno delle sue sonorità ruvide. Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili su TicketSms a partire da 10 euro. A seguire dj-set a cura di My Generation, per ballare tutti insieme e divertirsi fino a tarda notte. Biglietti acquistabili in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

IL SERVIZIO TAXI – È stato rinnovato l’accordo tra il The Cage ed il Consorzio Taxi Livorno per offrire un servizio di trasporto a prezzo concordato. Nelle serate del venerdì e sabato i pulmini taxi saranno a disposizione con queste tariffe: 18 euro fino a 4 persone e 24 euro fino a 8 persone partendo dalla stazione di Piazza Grande. Per chi volesse prendere il taxi da una qualsiasi altra zona della città il supplemento è di 2 euro. Il numero da chiamare è 0586/883377.

