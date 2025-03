Al The Cage tornano i “Mostri Sacri” e Emergenza Festival

The Cage, venerdì 21 marzo si torna a celebrare la grande musica italiana con il secondo appuntamento di Mostri Sacri Festival mentre sabato 22 marzo è il turno della seconda eliminatoria di Emergenza Festival

Torna al The Cage l’appuntamento con Mostri Sacri, la kermesse che vuole celebrare la musica italiana d’autore, regalando al pubblico una serie di concerti live con giovani artisti emergenti che portano sul palco alcune tra le più belle canzoni della nostra tradizione nazionale. Questo venerdì il teatrino ospiterà la seconda di tre serate che una volta al mese, sempre di venerdì, stanno portando sul palco canzoni intramontabili e piccole perle di poesia. I live seguiranno la scaletta delle scorse edizioni: un artista principale si concentrerà nell’omaggio a un “mostro sacro” per un’esibizione totale di una quarantina di minuti e, prima di lui, altri musicisti si cimenteranno in un’esibizione più breve, suonando una manciata di canzoni di altri artisti.

Questo venerdì l’omaggio principale sarà quello a Domenico Modugno, e a cantare saranno gli headliner Giulia Pratelli e Luca Guidi. Entrambi sono “amici” del Festival Mostri Sacri, dove si sono già esibiti con il progetto Come è profondo il mare in omaggio a Lucio Dalla. Quest’anno tornano con il progetto Di Blu, che è anche il nome del disco di recente uscita contenente 9 tracce che celebrano l’amatissimo cantautore pugliese, conosciuto in tutto il mondo per quella Nel blu dipinto di blu che tutti, ancora oggi, chiamano Volare. Entrambi cantautori, lei pisana e lui livornese, hanno alle spalle una interessante carriera artistica, nonché alcuni importanti premi musicali (due su tutti, il Premio Lauzi per Pratelli e il Premio Bindi per Guidi).

Le “aperture mostruose” vedranno esibirsi il polistrumentista, etnomusicologo e cantautore trentino Andrea Musio, che canterà alcuni tra i migliori brani di Samuele Bersani; la cantante jazz livornese Lucia Fiorentini, che, per il suo omaggio a Mina, sarà accompagnata sul palco dalla pianista Ilaria Guarnaccia e dalla violoncellista Francesca Del Seppia; l’irriverente Lucio Tronti in arte Lucido che, da Firenze, omaggerà Gaber e Rino Gaetano, e il giovane cantautore livornese Frejico, con il suo personalissimo omaggio a Gino Paoli.

Il festival, che è nato da un’idea del musicista e cantautore Giorgio Mannucci, è organizzato da Mangiadischi in collaborazione con The Cage, Associazione Culturale Kinoglaz, Fondazione Trossi Uberti, Associazione Culturale Premio Ciampi Aps, Libreria Mondadori Bookstore, l’EcoMagazine. Mostri Sacri è patrocinato dal Comune di Livorno ed è supportato da Premium Attitude Project, Cantina L’origine, Panificio Valerio’s Bakery. Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:20, biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 10 euro più i diritti di prevendita. Come sempre, per restare in compagnia e ballare fino a tarda notte, dopo il concerto ci sarà il dj-set a cura di Robetta Party, con Andrea Carpina in consolle. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

SABATO 22 MARZO – Dopo la prima serata eliminatoria, proseguono le selezioni di Emergenza Live Music, il concorso musicale internazionale nato nel 1992 e arrivato quest’anno alla sua trentaduesima edizione. A salire sul palco saranno Plumeria (ore 21:00), Mold Poisoning (21:30), PaperBacks (22:00), Castle (22:30), Giulia Bove (23:00) e The Real (23:30). Come sempre, la valutazione dei progetti musicali e del loro percorso sarà affidata al pubblico del teatrino, che sarà presente durante il live. Il The Cage, da sempre impegnato nella promozione della musica dal vivo e nel sostegno ai giovani artisti emergenti, ospita da sempre questo festival internazionale, che in questa sua 32esima edizione porterà sui palchi di tutto il mondo oltre tremila progetti musicali, di cui 250 nel nostro paese, tra gruppi e singoli. Le selezioni del concorso offriranno la possibilità di esibirsi in veri e propri concerti, dalla durata di 25 minuti per ogni artista. I vincitori delle selezioni regionali potranno suonare ai Magazzini Generali di Milano per la Finale Nazionale Italiana, prevista per giugno prossimo; i vincitori della Finale Nazionale Italiana accederanno a loro volta alla Finale Mondiale, che come da tradizione si terrà al Taubertal Festival, in Germania davanti a un pubblico di oltre 20mila persone. Come ogni anno, e le giurie sono rappresentate da alcuni grandi nomi come Metatron/INRI, Thaurus, Sony, Krishna Music, BMG, Warner, SlipTrick, Universal, RustBlade. Le prossime serate eliminatorie al teatrino di Villa Corridi saranno sabato 29 marzo, sabato 12 e sabato 26 aprile, mentre l’appuntamento con la finale è previsto per sabato 17 maggio.

Apertura porte ore 20:00, biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 15 euro. A seguire, come ogni sabato, dj-set british e indie rock a cura di My Generation – Cage Night Party. Biglietti acquistabili direttamente in cassa, ingresso 10 euro, prima consumazione inclusa.

