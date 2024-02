Al Thisintegra “I giovani e il sociale- la ricerca dei significati nella marginalità”

Sabato 24 febbraio alle 18 presso il locale Thisintegra in via Ganucci 3 si terrà l’incontro dal titolo “I giovani e il sociale – la ricerca dei significati nella marginalità”. Ad intervenire il sindaco Luca Salvetti, Andrea Benassi, ideatore e proprietario di Thisintegra, Rachele Casali, regista e presidente della Mayor Von Frinzius APS, Marco Bruciati e Lamberto Giannini, ideatore, regista e direttore artistico della MVF, nonché professore di storia e filosofia presso il liceo classico Niccolini Palli.

Spesso si ritiene che sia troppo difficile far si che i giovani permangano in realtà sociali, che sia troppo difficile attrarre la loro attenzione ed il loro tempo, ma l’esperienza Mayor Von Frinzius e quella Thisintegra dimostrano proprio il contrario: i giovani trovano significato nella marginalità, nel dedicarsi alla fragilità, e sabato cercheremo di scoprire come e perché.

