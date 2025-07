Al Vertigo debutta “Le cose che abbiamo in comune”

Lo spettacolo nasce dalla scrittura collettiva di Alessandra Renai, Sara Scassa, Francesca Fraschi, Vanessa Gravante e Chiara Fioretti, e porta in scena un format coinvolgente in cui dialoghi teatrali, riflessioni e musica dal vivo si intrecciano in un racconto corale. La regia è curata dalle Note Pettegole insieme all’attore e regista Simone Papini

Un aperitivo tra amiche. Una chiacchiera leggera che si trasforma in un viaggio profondo, ironico e musicale attraverso le storie di donne straordinarie. È questo il cuore di “Le cose che abbiamo in comune”, il nuovo spettacolo originale firmato dal gruppo artistico Le Note Pettegole, in scena il 30 luglio alle ore 22 presso il Teatro Vertigo di Livorno, all’interno della rassegna Effetto Venezia.

Sul palco, tra un bicchiere e l’altro, emergono le voci e le vite di donne come Raffaella Carrà, Madonna, Alfonsina Strada, Maria di Nazareth e molte altre: figure note e meno note, capaci di ispirare, scuotere, far sorridere e commuovere. Temi attuali come body shaming, maternità, pressione sociale, ruoli di genere e salute mentale vengono affrontati con autenticità e profondità, in un intreccio teatrale che parla a tutte e tutti.

Elemento centrale dello spettacolo è la musica: le quattro interpreti danno voce a brani iconici di epoche diverse, grazie agli arrangiamenti vocali di Carlo Bosco e Sara Scassa e agli arrangiamenti musicali di Carlo Bosco e Francesco Turio, che rendono ogni esecuzione unica ed emozionante. Fondamentale anche il contributo tecnico di Spazi Sonori di Alessio Barbieri, che ha curato il suono e il lighting design, contribuendo a creare un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

“Le cose che abbiamo in comune” è un’opera che invita a riflettere, a riconoscersi e a celebrare quella rete invisibile di esperienze, emozioni e storie che unisce le donne di ogni tempo.

Le cose che abbiamo in comune – Teatro Vertigo, Livorno – 30 luglio ore 22

