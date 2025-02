Al Vertigo due spettacoli all’insegna della comicità

Due eventi interessanti nel fine settimana al teatro Enzina Conte del Vertigo di via del Pallone

Due eventi interessanti nel fine settimana al teatro Enzina Conte del Vertigo di via del Pallone. Si parte con lo spettacolo di sabato 1 marzo alle 21,00 dal titolo un po’ bizzarro “A mille ce n’è, forse più che meno, spring edition” scelto da Paola Pasqui che dopo il successo della scorsa estate a Villa Trossi, ripropone con alcune varianti, l’esilarante monologo dell’attrice, cabarettista, umorista, scrittrice, drammaturga livornese che da decenni conquista il pubblico con l’acutezza della sua comicità. Si parte dalle fiabe per parlare, attraverso la lente deformante dell’umorismo e del grottesco, di un mondo sempre meno fiabesco. Tra sferzante ironia labronica e humor britannico, Paola Pasqui accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso ricordi e momenti attuali tragicomici, con la cifra garbata che contraddistingue in suo cabaret. Un appuntamento imperdibile per una serata dove, alternando e comprenetrando registri di volta in volta colti e popolari, la narrazione scorre come magia. Domenica 2 marzo alle 18,00 si passa invece ad un omaggio a Napoli: città di arte, cultura popolare, musica e teatro. Il titolo è infatti “Cose di Napoli” con la compagnia Piramidi Inverse, formata interamente da artisti napoletani e diretti da Antonio Ciotola anch’esso in scena con Francesco Fasolino, Mimmo Passaro, Maria Teresa Raimo. Con la partecipazione di Armida Celio, Lorenzo Morelli e la chitarra di Dario Paganin. Potremo vedere ed ascoltare brani di Eduardo De Filippo, Totò ed altri autori partenopei e canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Un motivo in più per assistere allo spettacolo è che l’incasso sarà devoluto all’ospedale pediatrico di Betlemme. Ingresso prezzo unico 10.00 €. Per prenotare si può telefonare allo 0586210120 (anche con segreteria telefonica) oppure con un messaggio Whatsapp al numero 3805842291

Condividi:

Riproduzione riservata ©