Al Vertigo, “Muori amore mio!”

Con la regia di Fabrizio Corucci, attore, regista, cantante, “Muori amore mio!”, scritta nella parte finale della sua carriera e poco rappresentata, è una commedia che racchiude in sé un argomento tra i più classici del teatro brillante: il triangolo moglie, marito e amante

Dopo il successo della band “I Guss”, sabato 17 gennaio alle 21 e domenica18 gennaio alle 17 torna al teatro Vertigo, la prosa di qualità.

In scena la compagnia La Tartaruga di Pisa, ormai cara al pubblico livornese per le loro commedie di Luca Dieci, La sposa sono io e Appesi a un filo. Stavolta il genere è diverso ed anche l’autore: la commedia Muori amore mio! È del geniale autore Aldo De Benedetti, romano, maestro della commedia brillante, classe 1892 abbraccia il ‘900 passando attraverso guerre, veti razziali, perché ebreo, innovazione e classicismo fino ad essere considerato ancora oggi un autore ricco di modernità. Il suo umorismo garbato ma pungente ha conquistato il pubblico e anche la nostra curiosità. Con la regia di Fabrizio Corucci, attore, regista, cantante, “Muori amore mio!”, scritta nella parte finale della sua carriera e poco rappresentata, è una commedia che racchiude in sé un argomento tra i più classici del teatro brillante: il triangolo moglie, marito e amante ma con la subdola eccezione che il gioco non ruota affatto sull’amore ma sul denaro, causa di insoddisfazioni e “omicidi”.

Blacklady della pièce, una signora all’apparenza quasi anonima, dedita al marito ma che, con lo scorrere dell’azione, si trasforma in una donna molto sicura di sé e di ciò che vuole, al passo con i tempi e che usa come marionette i due stereotipati uomini della sua vita, facendoli rimanere imbrigliati ai loro stessi fili.

Spettacolo esilarante, giocato nei due atti, con ritmo vorticoso e grotteschi retroscena, buffi equivoci per arrivare a un finale del tutto inaspettato.

Sul palco : ANGELICA Rossella Gagliardi, BRUNO Alessandro Bargagna, ADRIANO Michele Pingitore, VOCE Rossana Tosini.

LUCI E FONICA Alessio Lorenzini, AIUTO REGIA E E DIRETTORE DI PALCO Chiara Biso

SCENE Gianpaolo Bargagna.

Per prenotazioni messaggio whatsapp al numero 3805842291 oppure con segreteria telefonica 0586210120 Ingresso intero 12,00 € ridotto 7,00 € (per gli allievi della scuola di arti sceniche e bambini sotto i 12 anni)

