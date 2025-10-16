Al Vertigo torna “Appesi a un filo”

Dopo il grande successo della scorsa stagione, torna a grande richiesta: “Appesi a un filo” la divertente commedia scritta e diretta da Luca Dieci livornese, cantante, attore, regista e drammaturgo

Dopo il grande successo della scorsa stagione, torna a grande richiesta: “Appesi a un filo” la divertente commedia scritta e diretta da Luca Dieci livornese, cantante, attore, regista e drammaturgo in forza alla compagnia La Tartaruga di Pisa diretta da Rossella Gagliardi. In scena sabato 18 alle 21 nuovamente al Teatro Enzina Conte del Vertigo di via del Pallone 2. La vecchia foto di famiglia appesa per anni sopra il caminetto, con quei volti irriconoscibili ma sorridenti, a un tratto cade e genera il caos.

Un caos come quello che in sole 48 ore travolgerà la rispettabile famiglia di Elena Alberti Ferrari, famosa scrittrice di libri motivazionali, con un susseguirsi di confessioni, segreti svelati, rabbiose recriminazioni, grida, lacrime, risate… perché tutte le famiglie sono impreparate alle emozioni e aggrovigliate in rapporti tossici e bellissimi. Che la vita ci riservi sorprese più o meno gradite, lo sappiamo. Quello che la rispettabile famiglia di Elena Alberti Ferrari, invece non sa è che la sorpresa più grande porterà con sé un’onda di emozioni sopite, mitigate o spente, che spazzerà via ogni equilibrio. Elena e i suoi tre figli, una famiglia apparentemente perfetta in cui odio e amore vanno a braccetto come due vecchie zitelle, quasi fossero appesi a un filo, oscillano alla ricerca di una nuova stabilità.

È così che l’equivoco, il dissapore e la rabbia si mescolano al sarcasmo, al risentimento e,

perché no, all’amore. Da questo aggrovigliato mondo familiare nasce una divertente

commedia che gli incontri e gli scontri dei personaggi renderanno brillante e amara come la vita.

Per incorniciare questo racconto di famiglia sono importanti la scena, i colori e la musica.

In scena oltre a Luca Dieci, che interpreta Lapo Aurelio Ferrari (in ordine di apparizione) Elena Alberti Ferrari – Rossana Tosini, Barbara De Filippi – Chiara Biso, Allegra Ferrari – Chiara Marchi, L’infermiera Annie – Rossella Gagliardi, Amedeo Ferrari – Alessandro Bargagna, Leon Duval – Paolo Silvestri, Ilaria – Monica Bargagna, Elio – Michele Pingitore e nel ruolo della “Sorte” Clizia Mencaraglia, voci fuori campo Clizia Mencaraglia, Alessandro Bargagna e con Pietro Vasarelli nel ruolo di Lapo bambino..

editing Barbara Goti, assistente alla regia Alessandro Bargagna. Scenografie Michele Pingitore e Rossana Tosini. Costumi Rossana Tosini, luci e fonica Alessio Lorenzini

Per prenotazioni 0586210120 (segreteria telefonica) oppure messaggio whatsapp al numero 3805842291 (no chiamate) ingresso intero 12,00 € ridotto 7,00 € per gli allievi della scuola di arti sceniche.

Condividi:

Riproduzione riservata ©