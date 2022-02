Al via ciclo di seminari per guide naturalistiche con il progetto Gionat

I seminari si svolgeranno al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, che promuove e organizza le attività del progetto, finanziato dal Bando Azione Province Giovani 2020 di UPI (Unione Province d’Italia). INFO: 0586 266711/266734

Mediagallery

Nell’ambito del progetto “Gionat”, martedì 8 marzo (orario 15-19) prenderà il via un ciclo di seminari di approfondimento rivolto a guide ambientali escursionistiche afferenti a qualsiasi organizzazione riconosciuta. I seminari si svolgeranno al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, che promuove e organizza le attività del progetto, finanziato dal Bando Azione Province Giovani 2020 di UPI (Unione Province d’Italia). Oltre agli incontri in aula, sabato 26 marzo è prevista un’uscita sul territorio. La partecipazione agli incontri, per un max di 20 persone, è gratuita ad eccezione dei costi di trasporto per il raggiungimento del punto di partenza dell’escursione. Alla fine di ogni seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per partecipare ai seminari, che termineranno il 7 aprile, è obbligatoria l’iscrizione che potrà essere richiesta fino a due giorni prima della data di svolgimento di ogni seminario. Il calendario è disponibile sul sito del Museo musmed.provincia.livorno.it.

Per maggiori informazioni scrivere a [email protected] oppure chiamare il numero 0586 266711/266734, in questi orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-13; martedì, giovedì, sabato anche 15-18.

Si ricorda che per le norme vigenti relative al Covid-19, per partecipare alle lezioni occorre esibire il super greenpass, nonché indossare la mascherina FFP2.