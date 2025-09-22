Al via Danze di Cortile. Primo appuntamento in piazza Garibaldi

Il Festival, giunto alla nona edizione, ideato e organizzato da Chelo Zoppi ed Elena Giannotti di Atelier delle Arti, si svolgerà dal 10 ottobre al 14 novembre

Sarà piazza Garibaldi ad accogliere il 23 settembre (ore 18) il primo dei quattro appuntamenti di Danze di Cortile, iniziativa che si inserisce nel Festival Racconti di Altre Danze. Il Festival, giunto alla nona edizione, ideato e organizzato da Chelo Zoppi ed Elena Giannotti di Atelier delle Arti, si svolgerà dal 10 ottobre al 14 novembre.

La scelta di piazza Garibaldi rappresenta un segnale importante: “Dai cortili – ha detto Chelo Zoppi – abbiamo scelto, insieme all’assessore al sociale Andrea Raspanti, di andare in piazza Garibaldi come segno di partecipazione attiva alla vita della nostra città”.

Danze di Cortile, che quest’anno giunge alla quarta edizione, è a ingresso libero e ha l’obiettivo di portare la danza contemporanea, accompagnata dalla musica e dall’arte visiva, nei quartieri nord di Livorno.

L’appuntamento del 23 settembre avrà come protagonisti i danzatori Asia Pucci, Nicola Cisternino, Linda Pierucci, Valentina Fantozzi e Melissa Braccini, musica e voce di Emiliano Nigi. Parteciperanno Valentina Restivo e Filippo Boccini (artisti visivi). Con il contributo di Giulia Oblo Bernini.

Per l’occasione le organizzatrici chiedono a tutti coloro che assisteranno alla performance di indossare qualcosa di colore fucsia.

Gli incontri successivi saranno il 24 settembre alle ore 18 tra via Badaloni e via Pannocchia (quartiere Stazione), viene chiesto di indossare qualcosa di azzurro. Il 26 settembre a Barriera Garibaldi 3/4/5 (Guglia – Fiorentina) ore 18, colore da indossare il giallo e infine il 30 settembre al Blocco San Giovanni (quartiere Shangai) ore 18 (colore richiesto il rosso).

Gli artisti coinvolti in Danze di Cortile sono: Giulia Oblo Bernini, Filippo Boccini, Melissa Braccini, Sascha Chimenti, Nicola Cisternino, Andrea Conti, Valentina Fantozzi, Angelo Foschini, Elena Giannotti, Luca Guidi, Lavinia Iacomelli, Stive Lunardi, Emiliano Nigi, Nino Pellegrini, Linda Pierucci, Asia Pucci, Valentina Restivo, Sara Sguotti, Chelo Zoppi

Questo progetto di Chelo Zoppi ha il sostegno di Fondazione Livorno, Comune di Livorno, Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, Pilar ternera/ NTC, Casalp, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco, Costellazione.

Programma Danze di Cortile

23 settembre piazza Garibaldi ore 18

24 settembre Stazione / via Badaloni – via Pannocchia ore 18

26 settembre Guglia – Barriera Garibaldi 3/4/5 ore 18

30 settembre Shangai – Blocco San Giovanni ore 18

