Al via gli appuntamenti livornesi del Premio Ciampi con Mannucci, Galatolo e Domenici

Dopo l’esordio a Genova ed i tanti concerti diffusi su tutto il territorio nazionale da oggi il Premio Ciampi torna a Livorno. E lo fa con due appuntamenti: il primo (ore 19 Studio di architettura 70m2, via G. Poggiali, 10 ingresso libero) vedrà la presentazione di quindici fanzine illustrate da Giancarlo Galatolo (in arte Giga) dal titolo “Quindici canzoni di Piero Ciampi” ispirate da altrettante canzoni di Piero Ciampi. L’evento sarà accompagnato dalla performance musicale di Giorgio Mannucci, già vincitore nel 2023 del Premio per la migliore cover di un brano di Piero Ciampi. Quello che rende particolare la grafica di Giga è la sua abilità nel saper sintetizzare immagini assemblandole poi in un meraviglioso horror vacui compositivo. Giga ha la predisposizione a riprodurre qualsiasi immagine, nello stesso tempo ha la capacità di illustrare con la propria fantasia testi di prosa e poesia, qualità che gli ha permesso nel tempo di partecipare a vari progetti editoriali.

A seguire (ore 21 – Mondadori Bookstore, via grande 197 ingresso libero) lo scrittore e cantautore livornese Emiliano Dominici presenterà, con Viola Barbara, il suo primo volume di poesie e illustrazioni “Dentro l’isola”, edito da Valigie Rosse. Assieme alla presentazione si svolgerà il vernissage delle opere realizzate dall’autore per il libro.

Dentro l’isola contiene per lo più poesie scritte durante l’“esilio elbano” dell’autore, all’inizio della sua carriera di professore di inglese, agli albori del nuovo millennio. Le illustrazioni che accompagnano le poesie sono del tutto immaginari e, come le parole, sono stati un tentativo di racconto, un assommarsi di tratti essenziali e colori per esprimere un’emozione, un sentimento primario.

