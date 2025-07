Al via il Festival di Arnia da Extra Factory

Seconda edizione del Festival di Arnia, che si terrà anche quest’anno presso Extra Factory – Arts & Culture, con tanti ospiti.

Un evento di riflessione e condivisione sull’ambiente, la guerra e il futuro dei nostri giovani.

Mer. 9 Luglio

18:00 – 19:30 Laboratorio aperto di mosaico.

19:30 MR GREEN – La città è la nostra casa.

Gio. 10 Luglio

18:00 – 19:30 Laboratorio aperto di mosaico.

18:00 – 20:00 GRUPPO EMERGENCY LIVORNO

Esperienza immersiva a bordo della nave

Life Support, con visori di realtà virtuale.

Ven. 11 Luglio – Friday For Future

18:45 – Interventi di:

– ALESSANDRA DONATI, docente e attrice.

– BARBARA DEL BONO IDDA, docente del corso di scrittura e lettura creativa di Arnia, regista e drammaturga. I giovani allievi del corso leggeranno i propri scritti ispirati alla necessità di promuovere il pacifismo.

– CAROLA BENEDETTO e LUCIANA CILIENTO, autrici del romanzo “I ragazzi del Friday for Future” ed. Einaudi, in collegamento remoto.

– STEFANIA D’ ECHABUR, giornalista e autrice.

– RICCARDO TAGLIATI, referente Gruppo Emergency Livorno.

– ENRICA ORLANDO, scrittrice.

18:00 – 20:00 – GRUPPO EMERGENCY LIVORNO Esperienza immersiva a bordo della nave Life Support, con visori di realtà virtuale.

INGRESSO GRATUITO – Per info e prenotazione laboratorio:

Arnia – 0586 370561

