Al via il Festival Racconti di Altre Danze

Foto gentilmente concessa dall'Ufficio Stampa di Festival di Altre Danze a cura di al via il Festival Racconti di Altre Danze

Tutto pronto per l’inizio della nona edizione del Festival Racconti di Altre Danze dedicato alla danza contemporanea. A dare il via alla manifestazione sarà un doppio appuntamento il 10 e il 12 ottobre

Tutto pronto per l’inizio della nona edizione del Festival Racconti di Altre Danze dedicato alla danza contemporanea. A dare il via alla manifestazione sarà un doppio appuntamento il 10 e il 12 ottobre.

Il primo del 10 ottobre è alle ore 21 negli spazi dell’Atelier delle Arti (via Masini, 3). La performance dal titolo con “Ice-Scream” ha come protagonisti Giselda Ranieri e Michael Incarbone. “Ice-Scream” è un duo tra danza e voce che interroga il binomio oppositivo Riso/Pianto. Nel titolo l’Ice rimanda al congelamento emotivo, allo scioglimento formale ed espressivo e alle questioni che derivano da e che portano a tale fusione; lo Scream è il termine testimone del portato emotivo del lavoro.

La ricerca affronta la dicotomia ridere/piangere e le zone grigie che si trovano tra questi due stati emotivi. Un’indagine sul ridere, sul piangere e sull’instabilità degli stati corporei, emotivi e sonori. Una ricerca che parla della fragilità e allo stesso tempo della potenza dell’umano che non teme sé stesso.

Il secondo appuntamento del 12 ottobre si svolgerà alle ore 17 al Museo della Città. La performance dal titolo “Senza parole primo studio” di e con Sara Sguotti, sarà arricchita dalla musica di Spartaco Cortesi e delle immagini di Gabriele Ottino. Uno spettacolo sul corpo: corpi giovani, sformati e danze che ripartono da immaginari legati ai corpi femminili. Sara Sguotti è un’artista da sempre interessata al corpo singolo e collettivo.

Il Festival Racconti di Altre Danze proseguirà fino al 14 novembre, ed è ideato da Chelo Zoppi ed Elena Giannotti di Atelier delle Arti.

Partners e collaborazioni – Il Festival Racconti di Altre Danze vede il sostegno di Regione Toscana, Comune di Livorno – Assessorato alla Cultura, Fondazione Livorno ed è in collaborazione con il Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, gli Hangar Creativi, la Fondazione Teatro Goldoni, il Nuovo Teatro delle Commedie, Casalp, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco, Itinera, Agave e Costellazione.

Biglietti e prenotazioni

Gli spettacoli di Racconti di Altre Danze sono a pagamento con prenotazione obbligatoria chiamando il 3384322616.

Informazioni: 0586 882319 – 329 155 6050 – [email protected] – https://www.raccontidialtredanze.com/.

Programma

Festival Racconti di Altre Danze

10 ottobre ore 21

Spazio Atelier delle Arti “Ice-Scream”

Coreografie Giselda Ranieri

12 ottobre ore 17

Museo della Città “Senza Parole primo studio”

Coreografie Sara Sguotti e Spartaco Cortesi.

Mostra le Danze di Cortile

24 -25- 26 ottobre ore 16-22

Spazio Atelier delle Arti

Mostra Danze di Cortile e opera video “Dentro Sorgane Fuori” di Sara Sicuro

24 ottobre

Spazio Atelier delle Arti

Vernissage mostra ore 18

Performance con Stive Lunardi, Asia Pucci e la partecipazione di Valentina Restivo ore 20

25 ottobre ore 19

Spazio Atelier delle Arti

“Sleep in the car “, coreografie di Virgilio Sieni

26 ottobre

Spazio Atelier delle Arti

Performance con Nicola Cisternino

1-2 novembre

Hangar Creativi

Progetto Speciale Articolo 33

1 novembre ore 21

Hangar Creativi

Incontri con Elena Giannotti e Gabriel Schmitz, musiche di Spartaco Cortesi

Segue la performance “Point of view” con Asia Pucci e musiche di Marco Pizza

2 novembre dalle ore 17

Incontri con Elena Giannotti e Gabriel Schmitz, musiche di Spartaco Cortesi

Ore 17.40 coreografie di Max Barachini, musiche di Spartaco Cortesi

Ore 18.15 “Blu” del Collettivo_A con Asia Pucci, Valentina Fantozzi, Melissa Braccini, Matilda Mentessi, Linda Pierucci e musiche Emiliano Nigi

8-9 novembre

Spazio Atelier delle Arti

Laboratorio “Your own God” con Judith Sanchez Ruiz

14 novembre

Spazio Atelier delle Arti

Ore 21 “Danze Americane” coreografie Fabrizio Favale

Ore 22 “Mute” coreografie di Martina Gambardella

Condividi:

Riproduzione riservata ©