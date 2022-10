Al via il Little Bit Festival al Nuovo Teatro delle commedie

Oltre 28 spettacoli, incontri, live set con il coinvolgimento di 18 compagnie emergenti e storiche fra le più interessanti del panorama nazionale

A partire dal 7 ottobre infatti sarà inaugurata la dodicesima stagione del Little Bit Festival, festival sui linguaggi del contemporaneo che si svolgerà in tutto il mese di ottobre. Oltre 28 spettacoli, incontri, live set con il coinvolgimento di 18 compagnie emergenti e storiche fra le più interessanti del panorama nazionale. Dedicato alle Strategie di Sopravvivenza di cui tutti necessitiamo in questo difficile momento storico.

Per questo fine settimana saranno diversi gli spettacoli il programma nelle sale del NTC. Ad aprire il festival i Cattivi Maestri in I Monologhi della Vagina tratto dal celebre opera teatrale di Eve Ensler che ha debuttato al prima volta nel 1996 a Off-Broadway. A seguire alle ore 22 15 Matrice Teatro porterà in scena Funambole, un viaggio nella femminilità e nel percorso di crescita di tre amiche che si relazionano con l’essere donne oggi.

A seguire Never Mind Opening party, festa di inaugurazione per la nuova stagione del NTC.

Due gli appuntamenti di sabato 8 ottobre a partire dalle 21 con Chille de la Balanza, storica compagnia fiorentina che porterà in scena Che l’A. pace sia con voi, spettacolo che riflette sull’emarginazione sociale e sulle storture dei nostri tempi, e sui dubbi che non possono che tormentare chi si sente un cittadino attivo.

A seguire sarà il momento di Mila Boeri in Alta Velocità, una narrazione realizzata con la consulenza drammaturgica di Francesco Niccolini che intreccia elementi autobiografici con la costruzione dell’opera pubblica più grande ed onerosa della storia della nostra repubblica, la linea ferroviaria ad alta velocità. Un viaggio che parte dal treno per arrivare ad interrogarsi su come usiamo il nostro tempo, i soldi, il territorio, su come ci immaginiamo il futuro e quanto ne vorremmo essere artefici.

Sabato alle 19,30 ci sarà poi il primo appuntamento con Strategie di Sopravvivenza Enoica. Un ciclo di aperitivi degustazione dedicati alla Viticoltura Eroica ed ai Vini da vitigni resistenti nell’ambito del Little Bit Festival. Un evento di cultura, degustazione ed abbinamenti vini con gli spettacoli presentati.

Domenica 9 alle ore 19 e alle ore 21 il festival ospiterà Aurelio di Virgilio, giovane danzatore che debutterà con Jeplane. Lo spettacolo, inserito all’interno anche del cartellone del Festival Racconti di altre danze, nasce dalla collaborazione che da anni si è instaurata da anni tra Pilar Ternera e Atelier delle Arti e che si è concretizzata in un percorso produttivo a sostegno di un giovane danzatore.

JEPLANE è un luogo intimo più reale del reale: un’indagine sul modo in cui ci muoviamo nel mondo, sulla nostra capacità di entrare in contatto con una realtà instabile. Una performance al cui centro c’è il tentativo di scomporre le sensazioni generate dalla visione di un paesaggio in cui si è immersi. Costruendo un set che richiama un’ambientazione rassicurante e al tempo stesso surreale, il performer Aurelio Di Virgilio getta il proprio corpo in gesti ripetuti, lasciando emergere sulla scena architetture interiori, pensieri e segreti. Attraverso una danza che si svolge su due moquette irregolari e rosa, JEPLANE diventa il luogo dei legami impossibili, invisibili, interrotti. JEPLANE si presenta come l’evoluzione di una riflessione iniziata nel 2021 con il progetto LAND, un’azione site-specific sviluppata tra Milano, Roma (nell’ambito del programma residenziale di Ilaria Mancia Prender-si Cura assieme all’accompagnamento artistico di Paola Granato presso Mattatoio – Roma) Treviso (nell’ambito di Inluogo Festival curato da Zeno Piovesan e Valeria Fornoni) presso Prato della Fiera e Livorno (nell’ambito di Racconti di altre danze Festival curato da Elena Giannotti e Chelo Zoppi) presso il Museo della Città – Livorno.

Biglietti:

ingresso per 1 spettacolo € 5

ingresso per 2 spettacoli € 7

Prenotazione o prevendita sempre consigliate

Prenotazioni 05861864087/3420352386 – [email protected]

Prevendite su www.nuovoteatrodellecommedie.it

Condividi: