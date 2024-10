Al via il nuovo laboratorio di teatro della Mayor Von Frinzius

Venerdì 4 ottobre dalle 17.55 alle 20 avrà finalmente inizio nella Sala Specchi del Teatro Goldoni il nuovo laboratorio teatrale della compagnia Mayor Von Frinzius guidata da Lamberto Giannini, Rachele Casali e Silvia Angiolini, con il debutto in regia di Allegra Sartoni.

Dopo il meritato riposo la Compagnia è pronta a ripartire per lavorare ad un nuovo ed entusiasmante spettacolo, come sempre co prodotto con la fondazione Teatro Goldoni di Livorno.

Per inaugurare questo nuovo anno questo incontro sarà aperto a tutti, in occasione dell’evento finale del progetto sostenuto da Regione Toscana Teatr(t)anti, al quale hanno partecipato come partner l’associazione Amico di Valerio APS, Associazione Afasici Toscana APS, Insieme Per Costruire, Holtre, Oami ed il Comune di Livorno, come sostenitore.

La compagnia valuterà in base al numero degli interessati quante nuove persone potrà accettare, il laboratorio sarà poi gratuito, dovrà essere pagata solo una quota associativa.

