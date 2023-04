Al via il percorso partecipativo per il piano di sviluppo turistico di Livorno, Capraia, Collesalvetti

Martedì 18 aprile i primi due incontri tra gli operatori della filiera turistica di Collesalvetti e Livorno con Josep Ejarque, destination manager e titolare della F Tourism & Marketing a cui la Fondazione LEM ha commissionato il piano

Lo scorso 16 febbraio la Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea – ente di riferimento per la promozione territoriale d’Ambito – ha lanciato il percorso per la stesura del “Piano di sviluppo e marketing turistico della destinazione Livorno, Capraia, Collesalvetti 2023-2026”. Erano presenti i rappresentanti dei comuni d’Ambito (Livorno, Isola di Capraia e Collesalvetti), il responsabile promozione, organizzazione eventi e Ambito di Fondazione LEM, Adriano Tramonti, e Josep Ejarque, destination manager e titolare della F Tourism & Marketing a cui la Fondazione LEM ha

commissionato il piano. L’avvio di questa operazione sarà rimarcato da un percorso partecipativo a cui la Fondazione LEM, gli Uffici del Turismo del Comune di Livorno e Josep Ejarque invitano a partecipare gli operatori della filiera turistica allargata di Livorno e Collesalvetti martedì 18 aprile. Il calendario della giornata prevede un primo incontro alle 10.30 con gli operatori locali di Collesalvetti presso la Sala Biblioteca del Comune, in via Umberto I n°34. A seguire, alle 15.30, è previsto l’appuntamento con gli operatori livornesi della ristorazione, della ricettività alberghiera ed extra alberghiera,

agriturismi, ricettivtà balneare e associazioni di categoria del commercio invitati presso la sede della Fondazione LEM, in Largo del Cisternino 13 a Livorno. La scrittura del piano di sviluppo e marketing turistico rappresenta un passaggio fondamentale per il turismo della nostra area. Esso permetterà, infatti, di definire le azioni mirate a costruire l’immagine della destinazione per la stagione 2023 e di sviluppare la strategia di prodotto per il periodo 2023-2026. In questo modo si punta a rendere strutturale il

positivo trend di presenze che si sta delineando per la nostra area. Tutti gli operatori interessati a partecipare possono iscriversi scrivendo all’indirizzo [email protected].

Josep Ejarque è consulente senior in Destination Management & Marketing, formatore e advisor delle più importanti associazioni di categoria del turismo. Si è occupato dei piani strategici di Regione Sardegna, Roma Capitale, Parma nel Cuore del Gusto, Destination reputation e rilancio turistico di Genova. Ha curato i piani di rilancio post-Covid di Torino e provincia, Provincia di Brescia, Provincia di Savona, Città di Fano, Vieste, Alassio, Isola di Sant’Antioco. Ha curato i piani di riqualificazione turistica di La Maddalena, Amalfi, Ischia. Si è occupato della creazione e gestione delle DMO (Destination Management Organization) Ligurian Riviera, Gallura, Cortina d’Ampezzo, Montagna Veneta, Amalfi.

