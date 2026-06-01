Al via il Primo Festival “Galliano Masini”

Nella foto principale Paolo Noseda, presidente del Circolo Galliano Masini. Nella seconda immagine in bianco e nero Galliano Masini

Da lunedì 1° a mercoledì 3 giugno parte il Primo Festival “Galliano Masini” con tre serate dedicate al grande tenore livornese a cura del Circolo musicale “Galliano Masini”

Da lunedì 1° a mercoledì 3 giugno parte il Primo Festival “Galliano Masini” con tre serate dedicate al grande tenore livornese a cura del Circolo musicale “Galliano Masini”.

La figura di Galliano Masini, il grande tenore livornese, a centotrenta anni dalla nascita e a quarant’anni dalla scomparsa, sarà celebrata con una serie di tre concerti organizzati dal Circolo musicale Galliano Masini con la collaborazione di Opera Music Management.

“Ricordare Galliano Masini con un Festival a lui dedicato era uno degli obiettivi che ci eravamo proposti con la riapertura del Circolo di Piazza Manin – commenta Paolo Noseda, presidente del Circolo Galliano Masini – La calorosa risposta del pubblico e l’adesione dei nuovi soci ci confermano la validità del percorso intrapreso, che si svilupperà in oltre 50 eventi nel 2026”.

Il programma, con la direzione artistica di Luciano Corona, prevede tre serate nelle quali verrà rievocata in musica la figura artistica e il percorso musicale del grande artista labronico.

Si comincia lunedì 1° giugno (ore 19) nella sede del Circolo musicale “Galliano Masini” con la presentazione del Festival e degli eventi successivi da parte di Paolo Noseda, attuale presidente del sodalizio livornese.

Seguirà il concerto d’inaugurazione con la partecipazione dei solisti Federico Macagno (clarinetto), Rieko Okuma (flauto), Stefano Aiolli (violoncello) e Lorenzo Banchi (pianoforte) che offriranno all’ascolto brani di G. Rossini, W. A. Mozart, A. Catalani, G. Verdi e R. Leoncavallo.

Martedì 2 giugno (ore 21), la seconda serata del Festival avrà invece luogo presso la Chiesa Valdese (via Giuseppe Verdi, 15), già sede di altri concerti della stagione del Circolo Masin. Il titolo della serata sarà “Il tenore del popolo” e vedrà protagonisti l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno diretta dal M° Mario Menicagli insieme al tenore Alexander Thorstensson e al violino solista Alessio Mannelli in un repertorio caro a Masini e dedicato a Giacomo Puccini, che prevede arie tratte da “La Bohème”, “Madama Butterfly”, “Tosca” e “Turandot”.

La prima edizione del Festival si chiuderà mercoledì 3 giugno (ore 21) nella sede del Circolo musicale “Galliano Masini” con un concerto dal titolo “La voce del mare” con interventi solistici delle prime parti dell’Orchestra, che proporranno arie d’opera in versione strumentale del repertorio verista di P. Mascagni, U. Giordano e G. Puccini.

Info: biglietti online su https://www.liveticket.it/operamusicmanagement

La biglietteria è aperta dalle 17 nei giorni di spettacolo

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