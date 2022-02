Al via “Incontri d’autore”. Il calendario della rassegna

Nove incontri e nove occasioni per promuovere la lettura e favorire così l’interazione tra lettori e scrittori in un luogo come la biblioteca dove la cultura ha la forza di unire le persone e i mondi apparentemente più distanti

A partire da mercoledì 16 febbraio fino a sabato 26 marzo 2022 si terrà la rassegna letteraria “Incontri d’autore” realizzata dal Comune di Livorno, in collaborazione Comune di Castagneto Carducci, Comune di Piombino, Comune di Rosignano Marittimo e con l’organizzazione della Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche.

Si tratta complessivamente di nove incontri con scrittori e scrittrici di romanzi e/o saggi di recente pubblicazione presentati in quattro biblioteche del Sistema Documentario Territoriale Livornese: Biblioteca Labronica sede dei Bottini Dell’Olio di Livorno, Biblioteca Civica Falesiana di Piombino, Biblioteca Comunale M.Musu di Rosignano Solvay e la Biblioteca Comunale di Castagneto Carducci. L’iniziativa è realizzata con il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore – Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario 2021.

Nove incontri e nove occasioni per promuovere la lettura e favorire così l’interazione tra lettori e scrittori in un luogo come la biblioteca dove la cultura ha la forza di unire le persone e i mondi apparentemente più distanti. L’obiettivo è quello di diffondere la conoscenza e la sensibilità rispetto alle migliori pratiche e alle più diffuse esperienze per fare inclusione attraverso la lettura, nella consapevolezza che questo sia un passo decisivo per la costruzione di una comunità narrante. La Rassegna intende proporsi come un contenitore dove è possibile dialogare, confrontarsi e stare di nuovo insieme, pur nella ricca diversità di ciascuno.

Il primo appuntamento della rassegna si terrà mercoledì 16 febbraio alle ore 17.00 presso la Biblioteca Bottini dell’Olio di Livorno e vedrà protagonista Vera Gheno, sociolinguista specializzata in comunicazione digitale, collaboratrice per vent’anni con l’Accademia della Crusca e autrice di articoli scientifici e divulgativi. Ha pubblicato per Einaudi, “Potere alle parole” (2019) e Le ragioni del dubbio. “L’arte di usare le parole” (2021).

Il calendario degli eventi:

Mercoledì 16 febbraio ore 17.00

Biblioteca Bottini dell’Olio – Piazza del Luogo Pio, Livorno

Vera Gheno – Le ragioni del dubbio, Einaudi 2021

Dialoga con: Andrea Raspanti

Sabato 19 febbraio ore 17.00

Biblioteca Bottini dell’Olio – Piazza del Luogo Pio, Livorno

Marco Vichi – La casa di tolleranza, Guanda 2021

Leonardo Gori – La finale, Tea 2021

Mercoledì 23 febbraio ore 17.30

Biblioteca Civica Falesiana – Via Emanuele Appiani 32, Piombino

Luca Ricci – Gli invernali, La nave di Teseo 2021

Dialoga con: Sarah Bovani – Letture a cura dell’Associazione Assaggialibri

Venerdì 25 febbraio ore 21.00

Biblioteca Comunale M.Musu – Via della Costituzione, Rosignano Solvay

Melissa Panarello – Lisa Morpurgo, Giulio Perrone 2021

Dialoga con: Emiliano Dominici

Martedì 1 marzo ore 17.00

Biblioteca Comunale di Castagneto Carducci – Via A.Toscanini 4, Donoratico

Veronica Galletta – Nina sull’argine, Minimum Fax 2021

Dialoga con: Giulia Bertolini

Venerdì 11 marzo ore 21.00

Biblioteca Comunale M.Musu – Via della Costituzione, Rosignano Solvay

Fabio Stassi – Mastro Geppetto, Sellerio 2021

Dialoga con: Michele Cecchini

Martedì 15 marzo ore 17.30

Biblioteca Civica Falesiana – Via Emanuele Appiani 32, Piombino

Giulia Blasi – Brutta, Rizzoli 2021

Dialoga con: Giulia Bertolini e Camilla Del Corona – Letture a cura dell’Associazione Assaggialibri

Venerdì 18 marzo ore 17.00

Biblioteca Comunale di Castagneto Carducci – Via A.Toscanini 4, Donoratico

Enrico Pompeo – Nessuno ha dato la buonanotte, MdS 2021

Dialoga con: Cecilia Caleo

Sabato 26 marzo ore 17.00

Biblioteca Bottini dell’Olio – Piazza del Luogo Pio, Livorno

Piera Ventre – Le stanze del tempo, Neri Pozza 2021

Dialoga con: Giulia Bertolini e Cecilia Caleo

L’ingresso agli eventi è gratuito.

Per informazioni: 0586/894563 0586/824559 – mail: [email protected]

Si ricorda che la partecipazione è soggetta alle prescrizioni della normativa sanitaria vigente per il contenimento del contagio Covid 19, con obbligo di mascherina e Green Pass rafforzato.