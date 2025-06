Al via l’11 giugno il festival SfiorARTI

Avrà inizio l’11 giugno il festival SfiorARTI con un appuntamento speciale pensato per le famiglie: alle ore 16:30, la suggestiva Cappella di Monterotondo ospiterà la lezione-concerto. Per bambini da 0 a 2 anni accompagnati dai genitori, un’esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per avvicinarli al linguaggio della musica sin dai primi mesi di vita. Guidati dagli insegnanti della Gordon Music Academy e dalla direzione artistica di Elena Papini. Educational Concert Designer, i bambini saranno coinvolti in un’esperienza sonora unica, ideata per favorire l’ascolto, la relazione e la scoperta musicale in un contesto accogliente e stimolante.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra laMayor von Frinzius APS, la Gordon Music Academy APS e l’Associazione Cappella di Monterotondo APS con il patrocinio e il sostegno del Comune di Livorno. La lezione-concerto si inserisce nel ricco programma del Festival SfiorARTI, dedicato alle arti inclusive e ai linguaggi sensoriali. “Avvicinare i bambini alla musica nei primi anni di vita significa nutrire le loro capacità comunicative, relazionali e cognitive – spiega Elena Papini –. È un dono che resta nel tempo”. Sempre mercoledì 11 maggio, sempre presso la Cappella Scafurno si terrà la lezione aperta della Mayor Von Frinzius APS alle ore 19.30, dove potrete assistere alle prove della compagnia prendendone parte in prima persona! Questo tipo ti evento, oltre ad essere un modo perfetto per mettersi in gioco e “testare” le proprie doti attoriali, è l’ideale per chi vuole avvicinarsi al mondo della disabilità in punta di piedi, uscendo da una dimensione assistenziale e creando una vera “contaminazione”, non integrazione. L’ultimo evento del festival Sfiorarti sarà un concerto lirico organizzato dalla presidente della Cappella di Monterotondo APS e si terrà il 16 giugno alle ore 17.30, sempre presso la Cappella Scafurno.

