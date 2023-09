Al via la 15esima edizione del Festival Canoro Nazionale Musicarte “Premio Claudio Pelissier”

Al via la 15esima edizione del Festival Canoro Nazionale Musicarte “Premio Claudio Pelissier”. La manifestazione si svolgerà domenica 15 ottobre alle ore 15.30 al Teatro Salesiani a Livorno

Al via la 15esima edizione del Festival Canoro Nazionale Musicarte “Premio Claudio Pelissier”. La manifestazione si svolgerà domenica 15 ottobre alle ore 15.30 al Teatro Salesiani a Livorno e vedrà protagonisti 20 artisti provenienti da tutta Italia, per ricordare l’artista prematuramente scomparso nel 2011. Ma chi era Claudio Pelissier?

Maestro di pittura prevalentemente macchiaiola ma anche moderna, ha vinto numerosi concorsi in tutta Italia e fatto mostre anche in Canada (Toronto).

Daniele Pelissero, direttore artistico della manifestazione, spiega: “Ho iniziato ad organizzare concorsi canori circa venti anni fa… poi la decisione insieme ai miei fratelli di dedicarne uno a nostro padre scomparso. Ricordo sempre, quando nel lontano 1987 vinse il Premio Rotonda nella sua amata Livorno, ed intervistato da un giornalista che gli chiese “quale è stato il suo quadro più bello?” lui rispose “il mio più grande capolavoro sono stati i miei figli”.

Moltissimi e bellissimi i premi in palio messi a disposizione dagli organizzatori Alessandro, Mirco e Daniele. La moglie, Mara Trocar, siederà in prima fila come sempre.

Una giuria super qualificata avrà arduo compito di ascoltare e giudicare attentamente tutti coloro che calcheranno il palco a suon di note e colpi di ugola.

Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria (brani inediti e cover), in più verranno assegnati premi speciali. Non mancheranno gli ospiti e le sorprese. Il festival è sold out ormai da mesi. Buona fortuna a tutti.

Condividi: